El director de desarrollo del eHealth Center de la UOC, Manuel Armayones, asistió el 23 de mayo a la celebración de los veinte años de SABIEN, y participó en la mesa redonda «La salud digital al servicio de nuestra sociedad, ¿Quo vadis?». En el acto recibió un reconocimiento por su trayectoria en el ámbito de la salud digital y, sobre todo, por la defensa de los intereses de los pacientes, en la que ha priorizado factores como los psicológicos.

SABIEN es el grupo de innovaciones tecnológicas para la salud y el bienestar que forma parte del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), adscrito a la Universitat Politècnica de València (UPV).

Este grupo tiene una larga experiencia en la aplicación de las TIC en el ámbito sanitario, fruto de años de trabajo y participación en diferentes proyectos nacionales y europeos de gran proyección y con resultados excelentes. Gracias a esta tarea han establecido convenios con entidades privadas y gubernamentales que han dado lugar a aplicaciones y un saber hacer que convierten a este grupo en un referente nacional e internacional en innovaciones tecnológicas para la salud y el bienestar.