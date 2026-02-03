Manuel Armayones, homenatjat per la seva trajectòria en el 20è. aniversari de SABIENEl grup d'innovacions tecnològiques de la Politècnica de València celebra vint anys investigant sobre salut i benestar
El director de desenvolupament de l’eHealth Center de la UOC, Manuel Armayones, va assistir el 23 de maig a la celebració dels vint anys de SABIEN, i va participar en la taula rodona «La salud digital al servicio de nuestra sociedad, ¿Quo vadis?». En l’acte va rebre un reconeixement per la seva trajectòria en l’àmbit de la salut digital i, sobretot, per la defensa dels interessos dels pacients, en què ha prioritzat factors com els psicològics.
SABIEN és el grup d’innovacions tecnològiques per a la salut i el benestar que forma part de l’Institut d’Aplicacions de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions Avançades (ITACA), adscrit a la Universitat Politècnica de València (UPV).
Aquest grup té una llarga experiència en l’aplicació de les TIC en l’àmbit sanitari, fruit d’anys de treball i participació en diferents projectes nacionals i europeus de gran projecció i amb resultats excel·lents. Gràcies a aquesta tasca han establert convenis amb entitats privades i governamentals que han donat lloc a aplicacions i un saber fer que converteixen aquest grup en un referent nacional i internacional en innovacions tecnològiques per a la salut i el benestar.