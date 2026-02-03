La COVID-19 nos ha cambiado la vida y nos ha traído una situación inédita: un confinamiento absoluto de casi dos meses. Desde marzo, nuestra vida se ha reducido a lo que podemos hacer dentro de casa, lo que ha provocado, en muchos casos, sensación de reclusión, angustia o estrés. Si sumamos estas sensaciones a la poca movilidad y al incremento de comidas entre horas, es posible que estemos ganando peso.

Aunque todavía no hay ningún estudio oficial publicado, varios investigadores señalan que la población española engordará unos tres kilogramos de media. Es una cifra muy parecida a la que revela el sondeo del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) y Darwin Nutrition hecho a más de 3.000 franceses de forma telemática entre el 24 y el 27 de abril. Esta situación podría provocar que, a partir de ahora y en los próximos meses, buena parte de la ciudadanía se preocupe por su peso y necesite o quiera controlarlo, ya que su aumento descontrolado podría conllevar riesgos de salud asociados.

Una de las estrategias para controlarlo es mediante los dispositivos móviles. De este modo, muchas personas podrían descargar aplicaciones para controlar su peso, seguir alguna dieta o establecer hábitos de alimentación y de deporte. La elección no es fácil, ya que la oferta de aplicaciones es muy amplia y no hay ningún protocolo que nos ayude a saber cuál es mejor en lo que queremos o necesitamos. Para facilitar esta elección, un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud, liderados por la investigadora principal del proyecto, Carme Carrion, miembro del eHealth Center y profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha creado Evalapps, una aplicación móvil que evalúa las aplicaciones de control de peso que existen actualmente. Ahora están en la última fase del proyecto y buscan a 300 voluntarios para ponerla a prueba.

Para participar como voluntarios, debéis escribir a Carme Carrion a la dirección electrónica mcarrionr@uoc.edu, y os enviará una clave de acceso de la aplicación. La investigadora destaca que la aplicación garantiza la protección de los datos personales, ya que la prueba «pide muy pocos, y se tratan de forma segura». Una vez el participante tenga acceso, deberá descargarse una aplicación de gestión del peso, que le será asignada de forma aleatoria de entre tres aplicaciones seleccionadas por el equipo clínico del proyecto, y deberá usarla durante quince días. Pasadas las dos semanas, la persona voluntaria evaluará la aplicación desde Evalapps y responderá a cuestiones sobre diferentes puntos que se le planteen, como su facilidad de uso o la comprensión de sus mensajes.

En busca de una aplicación de salud para cada circunstancia

El equipo interdisciplinario quiere dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, qué aplicaciones tienen una evidencia científica que las avale. Asimismo, quiere que Evalapps sea una herramienta que ayude tanto a los profesionales sanitarios como a los usuarios en la elección de la aplicación que se adecue mejor a cada condición, circunstancia y persona. El objetivo del proyecto, que se inició en 2017, es que la gente sepa qué aplicaciones son útiles y tienen una evidencia científica contrastada, ya que, «actualmente, los profesionales no pueden hacer recomendaciones con criterio porque no hay ningún tipo de reglamentación específica para las aplicaciones así», señala Carrion.

Evalapps es un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Economía y Competitividad y el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) que culminará en diciembre con la presentación de sus resultados. De la UOC, participan los investigadores del eHealth Center Carme Carrion —como coordinadora—, Noemí Robles y Francisco Saigí, que también es profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y director del Centro Colaborador en Salud Digital de la OMS. Además, el equipo también está formado por la nutricionista Mariona Balfegó; Guillem Cuatrecasas, endocrinólogo del CPEN-Clínica Sagrada Familia; Montse Moharra y Elisa Puigdomènech, expertas en evaluación de tecnologías médicas de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña; Guillem Paluzie, jefe del Servicio de Documentación e Información Asistencial de la Corporación de Salud de El Maresme y La Selva, y Alberto Zamora, médico internista del Hospital de Blanes.