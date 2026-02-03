Un grup de recerca de la UOC busca voluntaris per provar una nova aplicació que avalua aplicacions de salutEvalapps és una eina d'avaluació d'aplicacions per tractar el sobrepès i l'obesitat
La COVID-19 ens ha canviat la vida i ens ha portat una situació inèdita: un confinament absolut de quasi dos mesos. Des del març, la nostra vida s'ha reduït a tot allò que podem fer dins de casa, fet que ha provocat, en molts casos, sensació de reclusió, angoixa o estrès. Si sumem aquestes sensacions a la poca mobilitat i a l'increment d'àpats entre hores, és possible que estiguem guanyant pes.
Tot i que encara no hi ha cap estudi oficial publicat, diversos investigadors assenyalen que la població espanyola s'engreixarà uns tres quilograms de mitjana. És una xifra molt semblant a la que revela el sondeig de l'Institut Francès d'Opinió Pública (IFOP) i Darwin Nutrition fet a més de 3.000 francesos de manera telemàtica entre el 24 i el 27 d'abril. Aquesta situació podria provocar que, a partir d'ara i en els pròxims mesos, bona part de la ciutadania es preocupi pel seu pes i necessiti o vulgui controlar-lo, ja que un augment descontrolat podria comportar riscos de salut associats.
Una de les estratègies per controlar-lo és mitjançant els dispositius mòbils. D'aquesta manera, moltes persones podrien baixar aplicacions per controlar el pes, seguir alguna dieta o establir hàbits d'alimentació i d'esport. La tria no és fàcil, ja que l'oferta d'aplicacions és molt àmplia i no hi ha cap protocol que ens ajudi a saber quina és millor per al que volem o necessitem. Per tal d'ajudar a fer aquesta tria, un grup interdisciplinari de professionals de la salut, liderats per la investigadora principal del projecte, Carme Carrion, membre de l'eHealth Center i professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha creat Evalapps, una aplicació mòbil que avalua les aplicacions de control de pes que hi ha actualment. Ara estan en la darrera fase del projecte i busquen 300 voluntaris per posar-la a prova.
Per participar-hi com a voluntaris, us heu de posar en contacte amb Carme Carrion a l'adreça electrònica mcarrionr@uoc.edu, i us farà arribar una clau d'accés de l'aplicació. Carrion destaca que l'aplicació garanteix la protecció de les dades personals, ja que la prova «en demana molt poques, i es tracten de manera segura». Un cop el participant hi tingui accés, haurà de baixar una aplicació de gestió del pes, que li serà assignada de manera aleatòria d'entre tres aplicacions seleccionades per l'equip clínic del projecte, i l'haurà d'emprar durant quinze dies. Passades les dues setmanes, la persona voluntària posarà nota a l'aplicació des d'Evalapps i respondrà a qüestions sobre diferents ítems que se li plantegin, com ara la facilitat d'ús o la comprensió dels missatges de l'aplicació que ha provat.
A la recerca d'una aplicació de salut per a cada circumstància
L'equip interdisciplinari vol donar resposta a preguntes com ara quines aplicacions tenen una evidència científica que les avali. Alhora, vol que Evalapps sigui una eina que ajudi tant els professionals sanitaris com els usuaris en la tria de l'aplicació que s'adeqüi més bé a cada condició, circumstància i persona. L'objectiu del projecte, que va començar l'any 2017, és que la gent sàpiga quines aplicacions són útils i tenen una evidència científica contrastada, ja que, «actualment, els professionals no poden fer recomanacions amb criteri perquè no hi ha cap mena de reglamentació específica per a les aplicacions així», assenyala Carrion.
Evalapps és un projecte finançat per l'Institut de Salut Carlos III, el Ministeri d'Economia i Competitivitat i el fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), que culminarà al desembre amb la presentació dels resultats. De la UOC, hi participen els investigadors de l'eHealth Center Carme Carrion —com a coordinadora—, Noemí Robles i Francesc Saigí, que també és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i director del Centre Col·laborador en Salut Digital de l'OMS. A més, l'equip també el formen la nutricionista Mariona Balfegó; Guillem Cuatrecasas, endocrinòleg del CPEN-Clínica Sagrada Família; Montse Moharra i Elisa Puigdomènech, expertes en avaluació de tecnologies mèdiques de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya; Guillem Paluzie, cap del Servei de Documentació i Informació Assistencial de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i Alberto Zamora, metge internista de l'Hospital de Blanes.