Nuestra sociedad día tras día quiere vivir más y mejor, y como resultado surgen una serie de retos en el ámbito sanitario para conseguirlo.

Uno de los retos más notorios es el empoderamiento del ciudadano para cambiar el paradigma. Para lograr este objetivo clave en el ecosistema sanitario, profesionales de la salud y pacientes deben adaptarse a los cambios del entorno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los estados miembros a incorporar en sus estrategias nacionales de salud planes de formación adecuados a las innovaciones del sector y a los retos que se plantean, y señala la necesidad de utilizar de forma más extensa el uso de la tecnología aplicada a la salud.

Esta jornada pretende analizar las necesidades actuales y futuras del ámbito sanitario con relación a los nuevos perfiles y competencias profesionales del sector.

Desde las vertientes asistencial, tecnológica, universitaria, de investigación, farmacéutica y del paciente, se intentará dar respuesta a preguntas como por ejemplo:

● ¿Qué quiere decir salud?

● ¿Qué se espera de los profesionales de la salud?

● ¿Estamos preparados para un ciudadano empoderado y bien informado?

● ¿Cuáles son las competencias necesarias de los profesionales del sector sanitario?

● ¿Cuáles son los nuevos roles profesionales que hay que incorporar para hacer frente a los futuros retos de salud?

Te invitamos a disfrutar de la jornada de salud digital con nosotros. ¡Inscríbete! Te esperamos.

Día: 27 de septiembre de 2018

Lugar: Movistar Centre, calle Fontanella, 2, 08002, Barcelona

Hora: 17-20 h