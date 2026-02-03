Jornada eSalut: Reptes i necessitats actuals dels professionals de la salutVine a descobrir quins són els reptes en l'àmbit de la salut!
La nostra societat dia rere dia vol viure més i millor, i com a resultat sorgeixen un seguit de reptes en l’àmbit sanitari per a aconseguir-ho.
Un dels reptes més notoris és l’apoderament del ciutadà per a canviar el paradigma. Per a assolir aquest objectiu clau en l’ecosistema sanitari, professionals de la salut i pacients s’han d’adaptar als canvis de l’entorn.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) insta els estats membres a incorporar en les seves estratègies nacionals de salut plans de formació adequats a les innovacions del sector i als reptes que es plantegen, i assenyala la necessitat de fer servir d’una manera més extensa l’ús de la tecnologia aplicada a la salut.
Aquesta jornada vol analitzar les necessitats actuals i futures de l’àmbit sanitari amb relació als nous perfils i competències professionals del sector.
Des dels vessants assistencial, tecnològic, universitari, de recerca, farmacèutic i del pacient, es mirarà de donar resposta a preguntes com ara:
● Què vol dir salut?
● Què s’espera dels professionals de la salut?
● Estem preparats per a un ciutadà apoderat i ben informat?
● Quines són les competències necessàries dels professionals del sector sanitari?
● Quins són els nous rols professionals que cal incorporar per a afrontar els futurs reptes de salut?
Et convidem a gaudir de la jornada de salut digital amb nosaltres. Inscriu-t’hi! T’hi esperem.
Dia: 27 de setembre de 2018
Lloc: Movistar Centre, carrer Fontanella, 2, 08002, Barcelona
Hora: 17-20 h