Sesión de Trabajo con el Norwegian Centre for E-health Research

28/9/17 · Noticia
Sesión de Trabajo con el Norwegian Centre for E-health ResearchNuestro objetivo es cooperar en el ámbito de la salud digital.
El pasado día 20 de septiembre nos visitó una delegación del Norwegian Centre for E-Health Research, con el objetivo de identificar proyectos y colaboraciones concretas entre el centro noruego y el eHealth Center de la UOC en el marco de la cooperación institucional establecida entre las dos instituciones.
La reunión sirvió para conocer en detalle diferentes iniciativas, proyectos y actividades desarrollados en los dos centros, establecer un primer calendario de trabajo conjunto y concretar futuras colaboraciones para trabajar en red con otros centros de eHealth en países como Canadá y Colombia.