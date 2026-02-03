Sesión de Trabajo con el Norwegian Centre for E-health Research

El pasado día 20 de septiembre nos visitó una delegación del Norwegian Centre for E-Health Research, con el objetivo de identificar proyectos y colaboraciones concretas entre el centro noruego y el eHealth Center de la UOC en el marco de la cooperación institucional establecida entre las dos instituciones.

La reunión sirvió para conocer en detalle diferentes iniciativas, proyectos y actividades desarrollados en los dos centros, establecer un primer calendario de trabajo conjunto y concretar futuras colaboraciones para trabajar en red con otros centros de eHealth en países como Canadá y Colombia.