Sessió de treball amb el Norwegian Centre for E-health Research

28/9/17 · Notícia
Sessió de treball amb el Norwegian Centre for E-health ResearchEl nostre objectiu és cooperar en l'àmbit de la salut digital.
El dia 20 de setembre ens va visitar una delegació del Norwegian Centre for E-health Research, amb l'objectiu d'identificar projectes i col·laboracions concretes entre el centre noruec i l'eHealth Center de la UOC en el marc de la cooperació institucional establerta entre aquestes dues institucions.
La reunió va servir per a conèixer amb detall diferents iniciatives, projectes i activitats desenvolupats en ambdós centres, establir un primer calendari de treball conjunt i concretar futures col·laboracions per a treballar en xarxa amb altres centres d'eHealth de països com el Canadà i Colòmbia.