La tecnología persuasiva (persuasive technology) es un campo de investigación interdisciplinario y apasionante que se centra en el diseño, el desarrollo y la evaluación de tecnologías interactivas que tienen por objetivo influir en el comportamiento de la persona mediante técnicas de persuasión e influencia social con el objetivo de favorecer la adquisición de hábitos saludables.

El doctor Manuel Armayones (@armayones), director de desarrollo del eHealth Center de la UOC, es uno de los principales especialistas europeos en este campo y participa en congresos internacionales explicando su investigación. Hace pocas semanas estuvo en el XIII Congreso Internacional de Tecnología Persuasiva (#Persuasive2018), celebrado en la Universidad de Waterloo (Canadá), y a finales de mayo fue ponente de HIMSS Europe & Health 2.0 Conference, un acontecimiento de renombre internacional dedicado a la salud digital.

Armayones, que ha sido escogido por HIMSS Europe como uno de los 50 líderes más influyentes en salud digital en Europa, participó en la sesión «From evaluation to engagement: promoting clinicians' adoption of Health 2.0 solutions», dedicada a promover el uso de herramientas digitales entre los profesionales de la salud.

«La decisión de utilizar aplicaciones móviles o soluciones digitales corresponde, por un lado, a los responsables de las organizaciones, pero también depende de los profesionales. Hay un elemento de actitud personal importante. Por ejemplo, hay profesionales sanitarios que en su vida profesional son completamente digitales, pero cuando llegan a la consulta vuelven al papel y lápiz», explica Armayones.

En la elección de optar por estas herramientas como estrategia para mejorar la salud de la población influyen diferentes variables que se analizan desde modelos teóricos de la persuasión tecnológica. Por ejemplo, la motivación y la habilidad del profesional. Pero además de estos factores también influye que la herramienta sea simple e intuitiva. Es decir, que la adopción de una tecnología depende de la persona ‒su actitud hacia la tecnología y sus motivaciones‒ y también de la tecnología en sí misma ‒entre otras variantes, que sea usable, lo que en inglés se denomina user friendly‒.

La salud digital, así pues, también va de persuasión, y en este ámbito los psicólogos ‒que entre otras tareas ayudan a promover el cambio de conducta‒ tienen mucho que decir. Varios investigadores han diseñado modelos teóricos para conseguir que las personas utilicen tecnologías que les faciliten un cambio de comportamiento. Uno de los más reconocidos es BJ Fogg, creador del BJ Fogg’ Behavior Model y fundador del Behavior Design Lab en la Universidad de Stanford, donde investiga y forma a emprendedores sobre cambio de comportamiento.

En el marco de su investigación en la UOC, el doctor Manuel Armayones está en las primeras fases de desarrollo del modelo DARCA, un modelo de evaluación del nivel de «persuasibilidad» de diferentes aplicaciones en el ámbito de la salud, que puede ayudar a la hora de diseñar herramientas tecnológicas que tengan por objetivo motivar el cambio de hábitos en salud. De tecnología persuasiva y del modelo DARCA habló Armayones en el congreso de HIMSS Europe & Health 2.0.

Actualmente el Dr. Armayones compagina esta actividad de investigación con la de director de desarrollo del eHealth Center de la UOC. Desde esta vertiente trabaja para difundir y expandir la salud digital desde una mirada salutogénica.