Quines són les claus de la tecnologia persuasiva?La tecnologia persuasiva, element clau de l'eHealth Center de la UOC per a difondre la salut digital.
La tecnologia persuasiva (persuasive technology) és un camp de recerca interdisciplinari i apassionant que se centra en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de tecnologies interactives que tenen per objectiu influir en el comportament de la persona mitjançant tècniques de persuasió i influència social amb l’objectiu d’afavorir l’adquisició d’hàbits saludables.
El doctor Manuel Armayones (@armayones), director de desenvolupament de l’eHealth Center de la UOC, és un dels principals especialistes europeus en aquest camp i participa en congressos internacionals explicant la seva recerca. Fa poques setmanes va ser al XIII Congrés Internacional de Tecnologia Persuasiva (#Persuasive2018), celebrat a la Universitat de Waterloo (Canadà), i a finals de maig va ser ponent de HIMSS Europe & Health 2.0 Conference, un esdeveniment de renom internacional dedicat a la salut digital.
Armayones, que ha estat escollit per HIMSS Europe com un dels 50 líders més influents en salut digital a Europa, participà en la sessió «From evaluation to engagement: promoting clinicians' adoption of Health 2.0 solutions», dedicada a promoure l’ús d’eines digitals entre els professionals de la salut.
«La decisió d’utilitzar aplicacions mòbils o solucions digitals correspon, d’una banda, als responsables de les organitzacions, però també depèn dels professionals. Hi ha un element d’actitud personal important. Per exemple, hi ha professionals sanitaris que en la seva vida professional són completament digitals, però quan arriben a la consulta tornen al paper i llapis», explica Armayones.
En l’elecció d’optar per aquestes eines com a estratègia per a millorar la salut de la població hi influeixen diferents variables que s’analitzen des de models teòrics de la persuasió tecnològica. Per exemple, la motivació i l’habilitat del professional. Però a banda d’aquests factors també hi influeix que l’eina sigui simple i intuïtiva. És a dir, que l’adopció d’una tecnologia depèn de la persona ‒la seva actitud envers la tecnologia i les seves motivacions‒ i també de la tecnologia en si ‒entre altres variants, que sigui usable, el que en anglès se’n diu user friendly‒.
La salut digital, doncs, també va de persuasió, i en aquest àmbit els psicòlegs ‒que entre altres tasques ajuden a promoure el canvi de conducta‒ hi tenen molt a dir. Diversos investigadors han dissenyat models teòrics per aconseguir que les persones utilitzin tecnologies que els facilitin un canvi de comportament. Un dels més reconeguts és BJ Fogg, creador del BJ Fogg’ Behavior Model i fundador del Behavior Design Lab a la Universitat de Stanford, on investiga i forma emprenedors sobre canvi de comportament.
En el marc de la seva recerca a la UOC, el doctor Manuel Armayones està en les primeres fases de desenvolupament del model DARCA, un model d’avaluació del nivell de persuasibilitat de diferents aplicacions en l’àmbit de la salut, que pot ajudar a l’hora de dissenyar eines tecnològiques que tinguin per objectiu motivar el canvi d’hàbits en salut. De tecnologia persuasiva i del model DARCA va parlar Armayones al congrés de HIMSS Europe & Health 2.0.
Actualment el Dr. Armayones compagina aquesta activitat de recerca amb la de director de desenvolupament de l’eHealth Center de la UOC. Des d’aquest vessant treballa per difondre i expandir la salut digital des d’una mirada salutogènica.