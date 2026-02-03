La UOC y el Hospital Sant Joan de Déu impulsan mejoras en el tratamiento de los niños con trastornos del neurodesarrolloEl investigador Llorenç Andreu lidera el NeuroDevelop eHealth Lab, que utiliza herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la detección y el tratamiento de trastornos como la dislexia o el autismo, que impactan de manera importante en la vida de los niños y la sociedad.
Entre un 5 % y un 10 % de la población sufre algún trastorno del neurodesarrollo (TND), un tipo de trastorno que afecta al desarrollo del sistema nervioso y que aparece en la niñez. Los trastornos del neurodesarrollo provocan déficits en cognición, lenguaje, desarrollo social, función motora o control del comportamiento. Entre los más conocidos está el autismo, la dislexia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno del lenguaje (TDL). Estos trastornos provocan un alto impacto en el niño y la familia, y a menudo derivan en fracaso escolar y problemas de comportamiento. En los últimos años, han surgido nuevas herramientas tecnológicas que potencian la investigación y el tratamiento de los niños con estas patologías.
Uno de los grupos más destacados internacionalmente en la aplicación de la tecnología para la mejora de los TND es el Grupo de Investigación en Cognición y Lenguaje (GRECIL) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que está adherido al NeuroDevelop eHealth Lab del eHealth Center. Este laboratorio, impulsado por Llorenç Andreu, investigador líder del GRECIL y catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, investiga para mejorar la detección y el tratamiento de los TND con ayuda de dispositivos como los Kinect, que registran los movimientos corporales y la voz, y permiten al paciente interactuar con el ordenador, y también de los eye trackers, unos aparatos para registrar la mirada de los pacientes.
"Nuestro objetivo es describir mejor las características de estos niños, encontrar las herramientas más adecuadas para evaluarlos y las estrategias, actividades y recursos más efectivos para que mejoren. Nuestra motivación es mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias. Nuestro sueño sería que nuestra investigación dejara de ser necesaria porque hubiéramos llegado al punto de normalizar sus dificultades", explica Llorenç Andreu.
Además de profesionales del GRECIL, el NeuroDevelop eHealth Lab lo integran neuropsicólogas y logopedas del hospital infantil Sant Joan de Déu. De este modo, se lleva a cabo una labor conjunta entre la UOC y la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar (UTAE) del hospital, donde se desempeñan servicios de evaluación, diagnóstico e intervención para niños y adolescentes con dificultades cognitivas y conductuales que repercuten en el aprendizaje escolar (trastorno específico del lenguaje ―TEL/TDL―, dislexia, disgrafía, discalculia, TDAH, etc.). El grupo también trabaja en colaboración con el Servicio de Estimulación Precoz de la Unidad de Neurología del hospital, el Departamento de Educación y los CREDA.
Grabación de los diferentes aspectos del lenguaje
Cada vez hay más aplicaciones tecnológicas que facilitan la evaluación, el diagnóstico y la intervención de los trastornos del neurodesarrollo. En los últimos tiempos ha salido en la prensa el trabajo llevado a cabo por la investigadora Luz Rello, la primera en aplicar la inteligencia artificial al diagnóstico y tratamiento de la dislexia. En la investigación que lleva a cabo el equipo de Llorenç Andreu desempeña un papel fundamental el Kinect Azure DK, un dispositivo de última generación que permite la detección en tiempo real de los movimientos del esqueleto corporal y de gestos manuales y el reconocimiento de la voz humana. Además de la grabación de datos específicos sobre el uso del lenguaje (sonidos, tiempos y precisión en la pronunciación, movimientos, etc.), el dispositivo permite diseñar aplicaciones con gamificación para un aprendizaje lúdico e intensivo dirigido a niños con trastornos del neurodesarrollo.
"Nosotros ya contamos con una trayectoria consolidada en el estudio de las dificultades del lenguaje y la comunicación, hemos descrito las características del trastorno específico de lenguaje (TEL), hemos analizado su nivel de comprensión en tiempo real mediante metodologías innovadoras como el registro de movimientos oculares (eye tracking), y también hemos estudiado algunas de las posibles causas por las cuales los niños presentan este trastorno", explica Llorenç Andreu.
Proyectos de futuro
El GRECIL es un grupo de referencia internacional en la investigación de los TND. En los últimos cinco años ha publicado unos setenta artículos en revistas especializadas y tiene abiertas varias líneas de investigación con tesis doctorales que abordan cuestiones como la integración audiovisual del habla en el trastorno del desarrollo del lenguaje (TEL/TDL); el bilingüismo en el trastorno del espectro autista; la perspectiva feminista en la detección, evaluación e intervención de los niños con dificultades del lenguaje; los sesgos cognitivos y las falsas creencias, etc.
Entre los proyectos actualmente en marcha que han recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación está PREVENIR, que tiene como objetivo la elaboración de un programa de intervención del lenguaje oral en niños para la prevención de las dificultades lectoras, y PROGESPRAG, que investiga cómo la prosodia y los movimientos corporales contribuyen a la interpretación de los significados pragmáticos y si son útiles en niños con TND para acceder al significado lingüístico.
Uno de los principales objetivos del 2022, asegura Andreu, es "orientar la investigación hacia un enfoque aplicado que genere conocimiento y herramientas para la mejora directa de los niños con trastornos del neurodesarrollo".
El eHealth Center, el centro académico de salud digital
El eHealth Center es un centro académico abierto al mundo que quiere capacitar y empoderar al ciudadano y a los profesionales mediante las tecnologías para que lideren el cambio de paradigma en salud. Se centra en las personas y se basa en la investigación, la formación y el asesoramiento para contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad.
UOC R&I
La investigación e innovación (I+I) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 52 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).
La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la innovación de la UOC. Más información: research.uoc.edu #25añosUOC