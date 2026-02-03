Entre un 5 % y un 10 % de la población sufre algún trastorno del neurodesarrollo (TND), un tipo de trastorno que afecta al desarrollo del sistema nervioso y que aparece en la niñez. Los trastornos del neurodesarrollo provocan déficits en cognición, lenguaje, desarrollo social, función motora o control del comportamiento. Entre los más conocidos está el autismo, la dislexia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno del lenguaje (TDL). Estos trastornos provocan un alto impacto en el niño y la familia, y a menudo derivan en fracaso escolar y problemas de comportamiento. En los últimos años, han surgido nuevas herramientas tecnológicas que potencian la investigación y el tratamiento de los niños con estas patologías.

Uno de los grupos más destacados internacionalmente en la aplicación de la tecnología para la mejora de los TND es el Grupo de Investigación en Cognición y Lenguaje (GRECIL) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que está adherido al NeuroDevelop eHealth Lab del eHealth Center. Este laboratorio, impulsado por Llorenç Andreu, investigador líder del GRECIL y catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, investiga para mejorar la detección y el tratamiento de los TND con ayuda de dispositivos como los Kinect, que registran los movimientos corporales y la voz, y permiten al paciente interactuar con el ordenador, y también de los eye trackers, unos aparatos para registrar la mirada de los pacientes.

"Nuestro objetivo es describir mejor las características de estos niños, encontrar las herramientas más adecuadas para evaluarlos y las estrategias, actividades y recursos más efectivos para que mejoren. Nuestra motivación es mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias. Nuestro sueño sería que nuestra investigación dejara de ser necesaria porque hubiéramos llegado al punto de normalizar sus dificultades", explica Llorenç Andreu.

Además de profesionales del GRECIL, el NeuroDevelop eHealth Lab lo integran neuropsicólogas y logopedas del hospital infantil Sant Joan de Déu. De este modo, se lleva a cabo una labor conjunta entre la UOC y la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar (UTAE) del hospital, donde se desempeñan servicios de evaluación, diagnóstico e intervención para niños y adolescentes con dificultades cognitivas y conductuales que repercuten en el aprendizaje escolar (trastorno específico del lenguaje ―TEL/TDL―, dislexia, disgrafía, discalculia, TDAH, etc.). El grupo también trabaja en colaboración con el Servicio de Estimulación Precoz de la Unidad de Neurología del hospital, el Departamento de Educación y los CREDA.

Grabación de los diferentes aspectos del lenguaje

Cada vez hay más aplicaciones tecnológicas que facilitan la evaluación, el diagnóstico y la intervención de los trastornos del neurodesarrollo. En los últimos tiempos ha salido en la prensa el trabajo llevado a cabo por la investigadora Luz Rello, la primera en aplicar la inteligencia artificial al diagnóstico y tratamiento de la dislexia. En la investigación que lleva a cabo el equipo de Llorenç Andreu desempeña un papel fundamental el Kinect Azure DK, un dispositivo de última generación que permite la detección en tiempo real de los movimientos del esqueleto corporal y de gestos manuales y el reconocimiento de la voz humana. Además de la grabación de datos específicos sobre el uso del lenguaje (sonidos, tiempos y precisión en la pronunciación, movimientos, etc.), el dispositivo permite diseñar aplicaciones con gamificación para un aprendizaje lúdico e intensivo dirigido a niños con trastornos del neurodesarrollo.

"Nosotros ya contamos con una trayectoria consolidada en el estudio de las dificultades del lenguaje y la comunicación, hemos descrito las características del trastorno específico de lenguaje (TEL), hemos analizado su nivel de comprensión en tiempo real mediante metodologías innovadoras como el registro de movimientos oculares (eye tracking), y también hemos estudiado algunas de las posibles causas por las cuales los niños presentan este trastorno", explica Llorenç Andreu.