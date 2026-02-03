La UOC i l'Hospital Sant Joan de Déu impulsen millores en el tractament dels infants amb trastorns del neurodesenvolupamentL'investigador Llorenç Andreu lidera el NeuroDevelop eHealth Lab, que utilitza eines tecnològiques avançades per millorar la detecció i el tractament de trastorns com la dislèxia o l'autisme, que impacten de manera important en la vida dels infants i la societat.
Entre un 5 % i un 10 % de la població pateix algun trastorn del neurodesenvolupament (TND), un tipus de trastorn que afecta el desenvolupament del sistema nerviós i que apareix en la infantesa. Els trastorns del neurodesenvolupament provoquen dèficits en cognició, llenguatge, desenvolupament social, funció motora o control del comportament. Entre els més coneguts hi ha l'autisme, la dislèxia, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i el trastorn del llenguatge (TDL). Aquests trastorns tenen un alt impacte en l'infant i la família, i sovint deriven en fracàs escolar i problemes de comportament. En els últims anys, han sorgit eines tecnològiques noves que potencien la investigació i el tractament dels infants amb aquestes patologies.
Un dels grups més destacats a escala internacional en l'aplicació de la tecnologia per a la millora dels TND és el Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que està adherit al NeuroDevelop eHealth Lab de l'eHealth Center. Aquest laboratori, impulsat per Llorenç Andreu, investigador líder del GRECIL i catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, investiga per millorar la detecció i el tractament dels TND amb l'ajuda de dispositius com els Kinect, que registren els moviments corporals i la veu, i permeten al pacient interactuar amb l'ordinador, i també dels eye trackers, uns aparells per registrar la mirada dels pacients.
El nostre objectiu és descriure millor les característiques d'aquests infants, trobar les eines més adequades per avaluar-los i les estratègies, activitats i recursos més efectius perquè millorin. La nostra motivació és millorar la qualitat de vida dels infants i les seves famílies. El nostre somni seria que la nostra recerca deixés de ser necessària perquè haguéssim arribat al punt de normalitzar les seves dificultats", explica Llorenç Andreu.
A més de professionals del GRECIL, el NeuroDevelop eHealth Lab l'integren neuropsicòlogues i logopedes de l'hospital infantil Sant Joan de Déu. D'aquesta manera, es duu a terme una tasca conjunta entre la UOC i la Unitat de Trastorns de l'Aprenentatge Escolar (UTAE) de l'hospital, on s'ofereixen serveis d'avaluació, diagnòstic i intervenció per a infants i adolescents amb dificultats cognitives i conductuals que repercuteixen en l'aprenentatge escolar (trastorn específic del llenguatge ―TEL/TDL―, dislèxia, disgrafia, discalcúlia, TDAH, etc.). El grup també treballa en col·laboració amb el Servei d'Estimulació Precoç de la Unitat de Neurologia de l'hospital, el Departament d'Educació i els CREDA.
Enregistrament dels diferents aspectes del llenguatge
Cada vegada hi ha més aplicacions tecnològiques que faciliten l'avaluació, el diagnòstic i la intervenció dels trastorns del neurodesenvolupament. En els últims temps ha sortit a la premsa la feina duta a terme per la investigadora Luz Rello, la primera a aplicar la intel·ligència artificial al diagnòstic i tractament de la dislèxia. En la recerca que porta a terme l'equip de Llorenç Andreu hi té un paper fonamental el Kinect Azure DK, un dispositiu d'última generació que permet la detecció en temps real dels moviments de l'esquelet corporal i de gestos manuals i el reconeixement de la veu humana. A més de l'enregistrament de dades específiques sobre l'ús del llenguatge (sons, temps i precisió en la pronunciació, moviments, etc.), el dispositiu permet dissenyar aplicacions amb gamificació per a un aprenentatge lúdic i intensiu adreçat a infants amb trastorns del neurodesenvolupament.
"Nosaltres ja tenim una trajectòria consolidada en l'estudi de les dificultats del llenguatge i la comunicació, hem descrit les característiques del trastorn específic de llenguatge (TEL), hem analitzat el seu nivell de comprensió en temps real mitjançant metodologies innovadores com el registre de moviments oculars (eye tracking), i també hem estudiat algunes de les possibles causes per les quals els infants presenten aquest trastorn", explica Llorenç Andreu.
Projectes de futur
El GRECIL és un grup de referència internacional en la recerca dels TND. En els darrers cinc anys ha publicat una setantena d'articles en revistes especialitzades i té obertes diverses línies de recerca amb tesis doctorals que aborden qüestions com la integració audiovisual de la parla en el trastorn del desenvolupament del llenguatge (TEL/TDL); el bilingüisme en el trastorn de l'espectre autista; la perspectiva feminista en la detecció, avaluació i intervenció dels infants amb dificultats del llenguatge; els biaixos cognitius i les falses creences, etc.
Entre els projectes actualment en marxa que han rebut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació hi ha PREVENIR, que té per objectiu l'elaboració d'un programa d'intervenció del llenguatge oral en infants per a la prevenció de les dificultats lectores, i PROGESPRAG, que investiga com la prosòdia i els moviments corporals contribueixen a la interpretació dels significats pragmàtics i si són útils en infants amb TND per accedir al significat lingüístic.
Un dels principals objectius del 2022, assegura Andreu, és "orientar la recerca cap a un enfocament aplicat que generi coneixement i eines per a la millora directa dels infants amb trastorns del neurodesenvolupament".
