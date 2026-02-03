La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha renovado la designación de los Estudios de Ciencias de la Salud (ECS) de la UOC como centro colaborador en el ámbito de la salud digital. Los Estudios, con el apoyo del eHealth Center, son el único centro de España colaborador en e-health desde el año 2018.

La colaboración entre la OMS y la UOC nace en 2010, cuando los ECS empiezan a apoyar a la OMS a través de acciones formativas y de investigación en el ámbito de telemedicina y salud digital, la mayoría centradas en América Latina y de la mano de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), división americana de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta relación propicia que, en 2018, la OMS designe a los ECS como centro colaborador en e-health durante un periodo de cuatro años. Recientemente, han renovado este compromiso por dos años más.

Los Estudios de Ciencias de la Salud, junto con el eHealth Center, se ocupan de apoyar a la OMS/OPS para reforzar sus actividades de capacitación en telemedicina y de darles apoyo para implantar la estrategia de salud digital de la OPS.

¿Quieres saber qué hacemos como centro colaborador de la OMS en salud digital? Te lo explica el profesor de los ECS y director del centro colaborador, Francesc Saigí, en este artículo.