Hubbik, la plataforma de emprendimiento de la UOC, organiza la segunda edición del Foro de Inversión UOC, una cita para conectar inversores y start-ups con impacto. El objetivo es impulsar la viabilidad y la entrada en el mercado de estas iniciativas. Buscamos inversores interesados ​​en acceder a oportunidades de inversión en start-ups en fase early stage, seed y pre-seed.

En el Foro de Inversión UOC podréis conectar directamente con los impulsores de start-ups en sectores como la educación y la tecnología (edtech), la salud digital (ehealth) o las TIC.

Para asistir es necesaria inscripción previa.