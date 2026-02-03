Fòrum d'Inversió UOCVine i inverteix en start-ups de referència
Hubbik la plataforma d’emprenedoria de la UOC organitza la segona edició del Fòrum d’Inversió UOC, una cita per connectar inversors i start-ups amb impacte. L’objectiu és impulsar la viabilitat i l’entrada al mercat d'aquestes iniciatives. Busquem inversors interessats a accedir a oportunitats d’inversió en startups amb impacte social, en fase early stage, seed i pre-seed.
Al Fòrum d’Inversió UOC podreu connectar directament amb els referents d’start-ups en sectors com l’educació i la tecnologia (edtech), la salut digital (ehealth) o les TIC.
Per assistir-hi és necessària inscripció prèvia.
Quan
26/03/2026
17:00h