II Foro de inversión UOCEl punto de encuentro entre el talento de la comunidad UOC y la inversión
El 26 de marzo se celebrará el II Foro de Inversión UOC, un encuentro que conectará el talento emprendedor de la comunidad UOC con inversores dispuestos a impulsar proyectos con impacto.
Con esta iniciativa, la UOC reafirma su compromiso con el impulso del emprendimiento y la transferencia del conocimiento ofreciendo oportunidades de crecimiento a sus proyectos.
Este segundo foro representará una oportunidad para los proyectos emprendedores que quieran acelerar su entrada en el mercado y para los inversores que deseen conocer de primera mano proyectos con el sello UOC y con impacto social. Será un espacio para generar conexiones estratégicas entre inversores y emprendedores, facilitando el acceso a financiación y a oportunidades de inversión.
¡Si tienes un proyecto emprendedor, te estamos buscando! Inscríbete en el II Foro de Inversión UOC y accede a oportunidades de inversión para impulsar el crecimiento de tu proyecto.
Buscamos proyectos:
- Impulsados por miembros de la comunidad UOC.
- Impulsados por personas externas a la comunidad UOC exclusivamente del sector EdTech.
- En fases pre-seed, seed i early stage
- Que dispongan de una propuesta de valor y un modelo de negocio definidos.
- Con un equipo implicado, es decir, que cuenten al menos con una persona dedicada a tiempo completo.
- Coherentes con los valores de la UOC. Buscamos proyectos orientados a la innovación con impacto social y comprometidos con el conocimiento y la tecnología.
Un comité de selección formado por expertos internos y externos a la UOC escogerá los proyectos participantes del Foro de Inversión.
¿Qué ofrecemos?
- Mentoría especializada: para preparar la presentación ante los inversores y la generación de conexiones estratégicas.
- Presentación ante inversores: acceso exclusivo a inversores, con la oportunidad de hacer networking y establecer conexiones estratégicas para acceder a oportunidades de financiación.
- Reuniones personalizadas post-foro: posibilidad de mantener encuentros con los inversores interesados.
¡Si eres inversor y quieres descubrir los proyectos de la comunidad UOC, te estamos esperando!
Buscamos business angels, family offices, pledge funds,aceleradoras y fondos de capital de riesgo que inviertan en proyectos en fase pre-seed, seed i early stage
Si buscas un proyecto innovador y con impacto, ¡ven a descubrir los que hemos seleccionado en el II Foro de Inversión UOC!
El II Foro de Inversión UOC se celebrará el 26 de marzo en el Campus UOC de la Rambla del Poblenou de Barcelona.
Durante el evento, los proyectos seleccionados presentarán sus propuestas ante inversores. Una vez finalizadas las presentaciones, participantes e inversores podrán conectar y establecer sinergias en las actividades de networking.
El foro se desarrollará en formato híbrido.
Plazo de inscripción
1 de febrero
¿Quieres invertir en un proyecto?
hubbik@uoc.edu