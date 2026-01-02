El 26 de marzo se celebrará el II Foro de Inversión UOC, un encuentro que conectará el talento emprendedor de la comunidad UOC con inversores dispuestos a impulsar proyectos con impacto.

Con esta iniciativa, la UOC reafirma su compromiso con el impulso del emprendimiento y la transferencia del conocimiento ofreciendo oportunidades de crecimiento a sus proyectos.

Este segundo foro representará una oportunidad para los proyectos emprendedores que quieran acelerar su entrada en el mercado y para los inversores que deseen conocer de primera mano proyectos con el sello UOC y con impacto social. Será un espacio para generar conexiones estratégicas entre inversores y emprendedores, facilitando el acceso a financiación y a oportunidades de inversión.

¡No te lo pierdas, te esperamos!