II Fòrum d’Inversió UOCEl punt de trobada entre el talent de la comunitat UOC i la inversió
El 26 de març se celebrarà el II Fòrum d’Inversió UOC, una trobada que connectarà el talent emprenedor de la comunitat UOC amb inversors disposats a impulsar projectes amb impacte.
Amb aquesta iniciativa la UOC reafirma el seu compromís amb l’impuls de l’emprenedoria i la transferència del coneixement oferint oportunitats de creixement als seus projectes.
Aquest segon fòrum representarà una oportunitat pels projectes emprenedors que vulguin accelerar la seva entrada al mercat i pels inversors que vulguin conèixer de primera mà projectes amb el segell UOC i amb impacte social. Serà un espai per generar connexions estratègiques entre inversors i emprenedors, facilitant l’accés a finançament i a oportunitats d’inversió.
No t’ho perdis, t’hi esperem!
Si tens un projecte emprenedor, t’estem buscant! Inscriu-te al II Fòrum d’Inversió UOC i accedeix a oportunitats d’inversió per impulsar el creixement del teu projecte.
Busquem projectes:
Impulsats per membres de la comunitat UOC.
Impulsats per persones externes a la comunitat UOC exclusivament del sector EdTech
En fases pre-seed, seed i early stage.
Que disposin d’una proposta de valor i un model de negoci definit.
Amb un equip implicat, és a dir que comptin almenys amb una persona dedicant-s’hi a temps complet.
Coherents amb els valors de la UOC. Busquem projectes orientats a la innovació amb impacte social i compromesos amb el coneixement i la tecnologia.
Un comitè de selecció format per experts interns i externs a la UOC escollirà els projectes participants del Fòrum d’Inversió.
Què oferim?
Mentoria especialitzada: per preparar la presentació davant d'inversors i la generació de connexions estratègiques
- Presentació davant d’inversors: accés exclusiu a inversors, amb l’oportunitat de fer networking i establir connexions estratègiques per l’accés a oportunitats de finançament.
- Reunions personalitzades post-fòrum: possibilitat de mantenir trobades amb els inversors interessats.
Si ets inversor i vols descobrir els projectes de la comunitat UOC, t’estem esperant!
Busquem business angels, family offices, pledge funds i acceleradores i fons de capital risc que inverteixin en projectes en fase pre-seed, seed i early stage
Si busques un projecte innovador i d'impacte, vine a descobrir els que hem seleccionat al II Fòrum d’Inversió UOC!
El II Fòrum d’Inversió UOC se celebrarà el 26 de març al Campus UOC de Rambla del Poblenou de Barcelona.
Durant l’esdeveniment, els projectes seleccionats presentaran les seves propostes davant d’inversors. Un cop finalitzades les presentacions, participants i inversors podran connectar i establir sinergies en les activitats de networking.
El fòrum es desenvoluparà en format híbrid.
Termini d’inscripció de projectes
1 de febrer
Vols invertir en un projecte?
T’hi esperem!
hubbik@uoc.edu