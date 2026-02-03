Santander X Spain Awards 2026Santander y la UOC premian el talento emprendedor universitario
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participa en el programa Santander X Spain Awards 2026, una iniciativa de Banco Santander para impulsar el emprendimiento universitario. Este año, la UOC concederá 4 premios a las mejores iniciativas de estudiantes, graduados e investigadores vinculados a la universidad:
- 1 premio de 4.000€ para la mejor startup universitaria. Además, el proyecto ganador tendrá acceso directo al premio nacional "Santander X Spain Award | Startup & Scaleup 2026", donde podrá competir con las mejores startups universitarias del país y optar a beneficios adicionales, tanto económicos como en especie.
- 3 premios de 2.000€ para proyectos emprendedores universitarios. Los ganadores tendrán acceso directo al "Santander X Spain Award | University 2026", donde podrán obtener visibilidad y competir a nivel nacional por más reconocimientos y apoyo.
Para ambas categorías, mejor startup y proyectos emprendedores, es necesario que al menos un miembro del equipo sea estudiante, graduado (en los últimos 5 años), profesor o investigador de la UOC. Además, al menos un miembro del equipo debe residir en España.
Dirigido a startups legalmente constituidas en España con una solución innovadora y disruptiva. Requisitos:
- Ya estar facturando.
- Tener un equipo formado por un mínimo de dos (2) personas y un máximo de veinticinco (25), con contrato a tiempo completo.
- Contar con un capital semilla de hasta un máximo de un millón de euros (1.000.000€) levantado en rondas de inversión.
Para proyectos en fase de validación con potencial de crecimiento. Requisitos:
- Ser un proyecto emprendedor en fase de validación para su lanzamiento al mercado, con potencial de disrupción y altamente escalable, que disponga de un MVP (Producto Mínimo Viable) o esté constituido legalmente como empresa sin haber tenido facturación ni haber levantado capital.
- Tener un prototipo conceptual que permita la validación de la solución con clientes potenciales.
- Ser un proyecto emprendedor enfocado en el desarrollo y/o fabricación de nuevos bienes o servicios para el mercado, utilizando conocimientos científicos o tecnológicos de vanguardia.
- Ser un proyecto emprendedor innovador basado en una nueva tecnología factible y creíble, una nueva aplicación tecnológica, un nuevo modelo de negocio o un nuevo proceso. La madurez de la tecnología deberá ser referenciada junto con cualquier patente o estrategia de propiedad intelectual asociada a la solución.
Inscripciones abiertas hasta el 16 de abril de 2026 a través de la plataforma Santander X (Santander X Award Startup Universitaria y Santander X Proyectos Emprendedores).
Consulta todos los detalles y las bases legales.
¡No pierdas esta oportunidad para impulsar tu proyecto y conectar con el ecosistema emprendedor!
Cuándo
Hasta el 16 de abril 2026