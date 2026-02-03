Santander X Awards 2026Santander i la UOC premien el talent emprenedor universitari
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participa en el programa Santander X Spain Awards 2026, una iniciativa del Banco Santander per impulsar l’emprenedoria universitària. Enguany, la UOC concedirà 4 premis a les millors iniciatives d’estudiants, graduats i investigadors vinculats a la universitat:
- 1 premi de 4.000€ per a la millor startup universitària. A més, el projecte guanyador tindrà accés directe al premi nacional "Santander X Spain Award | Startup & Scaleup 2026", on podrà competir amb les millors startups universitàries d’arreu de l’Estat i optar a beneficis addicionals, tant econòmics com en espècie.
- 3 premis de 2.000€ per a projectes emprenedors universitaris. Els guanyadors tindran accés directe al "Santander X Spain Award | University 2026", on podran obtenir visibilitat i competir a nivell nacional per més reconeixements i suport.
Per a ambdues categories, millor startup i projectes emprenedors, cal que almenys un membre de l’equip sigui estudiant, graduat (dins dels últims 5 anys), professor, investigador de la UOC. També almenys un membre de l’equip ha de residir a Espanya
Dirigit a startups constituïdes legalment a Espanya amb una solució innovadora i disruptiva. Requisits:
- Ja estar facturant.
- Tenir un equip format per un mínim de dues (2) persones i un màxim de vint-i-cinc (25), amb contracte a temps complet.
- Comptar amb un capital llavor de fins a un màxim d’un milió d’euros (1.000.000€) aixecat en rondes d’inversió.
Per a projectes en fase de validació amb potencial de creixement. Requisits:
- Ser un projecte emprenedor en fase de validació per al seu llançament al mercat amb potencial de disrupció i altament escalable, que disposi d’un MVP (Producte Mínim Viable) o estar constituït legalment com a empresa que no hagi tingut facturació ni hagi aixecat capital.
- Tenir un prototip conceptual que permeti la validació de la solució amb potencials clients.
- Ser un projecte emprenedor enfocat en el desenvolupament i/o fabricació de nous béns o serveis per al mercat, utilitzant coneixements científics o tecnològics d’avantguarda.
- Ser un projecte emprenedor innovador basat en una nova tecnologia factible i creïble, una nova aplicació tecnològica, un nou model de negoci o un nou procés. La maduresa de la tecnologia cal que sigui referenciada juntament amb qualsevol patent o estratègia de propietat intel·lectual associada a la solució.
Inscripcions obertes fins al 16 d’abril de 2026 a través de la plataforma Santander X (Santander X Award Startup Universitària i Santander X Projectes Emprenedors).
Consulta-hi tots els detalls i les bases legals.
Quan
Fins al 16 d'abril 2026