Desarrollo Regional
PROPUESTA DE TESIS
Coworking rural, nomadismo digital y economía creativa
Temas relacionados con iniciativas de Coworking rural, prácticas de nomadismo digital y economía creativa en el contexto de la nueva ruralidad y las regiones interiores.
PROPUESTA DE TESIS
Destinos turísticos
Impactos de la transformación de los destinos turísticos en la estructura social y demográfica y en el desarrollo urbano y regional
Investigador
- Dr. Francesc González
fgonzalezre@uoc.edu
- Dra. Julie Wilson
jwilson2@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Economía política de los distritos de innovación
PROPUESTA DE TESIS
Ciudades y sistemas territoriales
Gestión de la ciudad. Sistemas territoriales. Infraestructuras de servicios, comunicaciones y transportes. Movilidad urbana. Teoría de redes. Estudios de impacto.
Investigador
- Dr. Agustí Canals
acanalsp@uoc.edu
- Dr. Eduard J. Alvarez-Palau
ealvarezp@uoc.edu
Grupos de investigación
- KIMO
- URBANLOG
PROPUESTA DE TESIS
Mercados laborales regionales
PROPUESTA DE TESIS
Localización Empresarial, Economía Industrial y su Impacto en el espacio Urbano y Regional
Analizar los procesos de localización empresarial y su impacto en el espacio, abordando la gestión de la ciudad, sistemas territoriales, infraestructuras de servicios, comunicaciones y transportes. Se realizarán estudios sectoriales para evaluar la interacción entre economía industrial y geografía económica, utilizando un enfoque cuantitativo.
PROPUESTA DE TESIS
Ruralidades en transición
Esperamos proyectos interesados en crear conocimiento sobre formas innovadoras de organización del trabajo y de desarrollo de las actividades rurales, así como al desarrollo de la geografía económica y su vínculo con las tecnologías emergentes.
Investigador
- Dr. Eduard J. Alvarez-Palau
ealvarezp@uoc.edu
- Dr. Josep Lladós Masllorens
jlladosm@uoc.edu
- Dr. Carles Méndez-Ortega
cmendezor@uoc.edu
Grupos de investigación
- URBANLOG
- i2TIC
PROPUESTA DE TESIS
Logística sostenible para el desarrollo rural: mejora de la accesibilidad a la sanidad y a la distribución de mercancías
Esta línea de investigación explora soluciones logísticas innovadoras para mejorar la accesibilidad a bienes y servicios esenciales en zonas rurales y desatendidas. Entre los posibles temas figuran los modelos de distribución descentralizada, las tecnologías emergentes (por ejemplo drones o movilidad compartida) y las redes de logística colaborativa. Los proyectos pueden abordar retos como las limitaciones de las infraestructuras y los elevados costes de distribución, así como promover la equidad regional, la calidad de vida y el desarrollo sostenible.
Investigador
- Dr. Eduard J. Alvarez-Palau
ealvarezp@uoc.edu
- Dr. Cristian Castillo Gutiérrez
ccastillogu@uoc.edu
Grupos de investigación
- URBANLOG