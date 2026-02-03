Esta línea de investigación está orientada a la presentación de proyectos de doctorado centrados en la mejora de la logística sanitaria para hacer frente a los retos singulares que se plantean en contextos tanto urbanos como rurales. Los temas pueden incluir la optimización de las cadenas de suministro de material y equipos médicos, el diseño de modelos de distribución eficientes adaptados a la densidad urbana y la lejanía rural, y el desarrollo de estrategias para la entrega de última milla en zonas desatendidas. La investigación también puede explorar el papel de tecnologías emergentes como el IoT, la IA y los drones en la mejora de la logística sanitaria, así como prácticas sostenibles en logística inversa y gestión de residuos. Los proyectos de esta línea de investigación pretenden impulsar unos sistemas sanitarios más equitativos, resistentes y sostenibles, mejorando la accesibilidad y la eficiencia en diversos entornos geográficos y demográficos.