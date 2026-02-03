Desenvolupament Regional
PROPOSTA DE TESI
Coworking rural, nomadisme digital i economia creativa
Temes relacionats amb iniciatives de Coworking rural, pràctiques de nomadisme digital i economia creativa en el context de la nova ruralitat i les regions interiors.
PROPOSTA DE TESI
Destinacions turístiques
Impactes de la transformació de les destinacions turístiques en l’estructura social i demogràfica i en el desenvolupament urbà i regional.
Investigador
- Dr. Francesc González
fgonzalezre@uoc.edu
- Dra. Julie Wilson
jwilson2@uoc.edu
Grups de recerca
PROPOSTA DE TESI
Economia política dels districtes d’innovació
PROPOSTA DE TESI
Ciutats i sistemes territorials
Gestió de la ciutat. Sistemes territorials. Infraestructures de serveis, comunicacions i transports. Mobilitat Urbana.Teoría de xarxes. Estudis d’impacte.
Investigador
- Dr. Agustí Canals
acanalsp@uoc.edu
- Dr. Eduard J. Alvarez-Palau
ealvarezp@uoc.edu
Grups de recerca
- KIMO
- URBANLOG
PROPOSTA DE TESI
Mercats de treball regionals
PROPOSTA DE TESI
Localització Empresarial, Economia Industrial i el seu impacte en l'espai Urbà i Regional
Analitzar els processos de localització empresarial i el seu impacte en l'espai, abordant la gestió de la ciutat, sistemes territorials, infraestructures de serveis, comunicacions i transports. Es realitzaran estudis sectorials per avaluar la interacció entre economia industrial i geografia econòmica, utilitzant un enfocament quantitatiu.
PROPOSTA DE TESI
Ruralitats en transició
Esperem projectes interessat a crear coneixement sobre formes innovadores d’organització del treball i de desenvolupament d’activitats rurals, així com del desenvolupament de la geografia econòmica i el seu vincle amb les tecnologies emergents.
Investigador
- Dr. Eduard J. Alvarez-Palau
ealvarezp@uoc.edu
- Dr. Josep Lladós Masllorens
jlladosm@uoc.edu
- Dr. Carles Méndez-Ortega
cmendezor@uoc.edu
Grups de recerca
- URBANLOG
- i2TIC
PROPOSTA DE TESI
Logística sostenible per al desenvolupament rural: millora de l'accessibilitat a la sanitat i a la distribució de mercaderies
Aquesta línia de recerca explora solucions logístiques innovadores per millorar l'accessibilitat a béns i serveis essencials en zones rurals i desateses. Entre els possibles temes hi ha els models de distribució descentralitzada, les tecnologies emergents (per exemple drons i mobilitat compartida) i les xarxes de logística col·laborativa. Els projectes poden abordar reptes com les limitacions de les infraestructures i els costos de distribució elevats, així com promoure l'equitat regional, la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible.
Investigador
- Dr. Eduard J. Alvarez-Palau
ealvarezp@uoc.edu
- Dr. Cristian Castillo Gutiérrez
ccastillogu@uoc.edu
Grups de recerca
- URBANLOG