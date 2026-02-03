Persona, bienes inmateriales y espacio digital
Propuestas de tesis disponibles:
- Acceso a la Justicia (A2J) y sistemas de justicia
- ADR sectorial y digitalización
- Aplicación de los derechos de autor en línea
- Bienestar y protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia
- Contratación civil
- Criminología comparada y digitalización de la sociedad
- Delitos contra el patrimonio cultural
- Derecho de autor e inteligencia artificial
- Derechos de autor e IA
- El acceso a la justicia en el Antropoceno
- Excepciones y limitaciones a los derechos de autor en el acervo de la UE
- Estudio jurídico y victimológico sobre la desaparición forzada de niños durante el franquismo
- Gobernanza de los recursos naturales y sostenibilidad en la transición ecológica
- Inteligencia artificial y medios extrajudiciales de resolución de conflictos en línea (ODR) en el ámbito del consumo
- La libertad de expresión y la regulación de los PSI
- La prevención de la victimización en línea y los efectos de la digitalización en la conducta criminógena
- La sucesión digital
- Los beneficios fiscales para las víctimas de violencia de género
- Los valores de la UE ante el Tribunal de Justicia de la UE
- Resolución de litigios en línea (ODR)
- Responsabilidad civil extracontractual
- Responsabilidad de los intermediarios y regulación de plataformas en el marco de la Ley de Servicios Digitales
- Victimización en relaciones de proximidad. Violencia de pareja y respuesta del Sistema de Justicia Penal
- Violencia sexual en las relaciones de pareja
PROPUESTA DE TESIS
Bienestar y protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia
- Estudios empíricos y jurídicos de la violencia que implica a niños y adolescentes (víctimas, agresores o espectadores).
- Diseño y evaluación de programas de prevención, detección o intervención frente a cualquier forma de violencia (abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato intrafamiliar, ciberacoso, ciberseducción de menores, etc.).
- Evaluación de la aplicación y del impacto de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
- Tecnologías aplicadas a la detección, la evaluación y la atención de niños y adolescentes víctimas de cualquier forma de violencia para mejorar su bienestar y salud mental (realidad virtual, inteligencia artificial, juegos serios, aplicaciones, etc.).
Profesorado
- Dra. Irene Montiel
imontielj@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Violencia sexual en las relaciones de pareja
Estudio empírico y jurídico sobre la violencia sexual en las relaciones de pareja y la respuesta del sistema penal
Profesorado
- Dr. Josep-Maria Tamarit Sumalla
jtamarit@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Estudio jurídico y victimológico sobre la desaparición forzada de niños durante el franquismo
Estudio sobre la problemática de los niños robados y la desaparición forzada de niños durante el franquismo y sobre las posibles respuestas a sus necesidades de reparación. Reconstruir la posible situación de victimización de las madres solteras y de los niños durante el citado periodo y buscar respuestas a las necesidades de reparación que esta victimización pudo generar. Esto se hará, por un lado, a través de un exhaustivo estudio documental que nos permita obtener datos estadísticos relevantes, y por otro lado, a través de entrevistas cualitativas con varios testigos de la época y niños que hayan residido en la institución.
La investigación ha de permitir conocer cuáles son las necesidades experimentadas por las personas implicadas y en un marco de investigación de sus orígenes, cuál es, para ellas, la mejor forma de satisfacer estas necesidades, lo que se vincula con las opciones de justicia restaurativa. Asimismo, dado que estas victimizaciones fueron infligidas en un contexto institucional, el estudio debe considerar qué respuesta podría darse en este nivel a las eventuales solicitudes de reparación de las víctimas.
Profesorado
- Dr. Josep-Maria Tamarit Sumalla
jtamarit@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Aplicación de los derechos de autor en línea
Cuestiones relativas a la aplicación de los derechos de autor en línea. Problemas de legislación y jurisdicción aplicables. Identificación de los infractores. Responsabilidad de los ISP.
PROPUESTA DE TESIS
Derecho de autor e inteligencia artificial
Cuestiones relativas a la originalidad, la autoría y los derechos conexos. ¿Deben protegerse los resultados de la IA bajo la ley de derechos de autor? Y si es así, ¿cómo?
PROPUESTA DE TESIS
La libertad de expresión y la regulación de los PSI
Las normas que regulan la responsabilidad de los PSI y cómo pueden afectar a la aplicación de la libertad de expresión en línea.
PROPUESTA DE TESIS
Excepciones y limitaciones a los derechos de autor en el acervo de la UE
El régimen (no) armonizado de excepciones y limitaciones en el acervo de la UE. Especial referencia a la "reciente tendencia" de una mayor armonización a través de la obligatoriedad de las E&L.
PROPUESTA DE TESIS
Resolución de litigios en línea (ODR)
Implicaciones legales de blockchain y otras tecnologías avanzadas aplicadas a la resolución de litigios en línea.
PROPUESTA DE TESIS
Acceso a la Justicia (A2J) y sistemas de justicia
La transición hacia una plena digitalización para lograr una justicia abierta, relacional, resiliente, eficiente y comprometida con las necesidades reales de las personas, en particular de aquellas con algún grado de discapacidad o vulnerabilidad, y aprovechando todo el potencial de la tecnología de vanguardia dentro del pleno respeto a los derechos fundamentales.
PROPUESTA DE TESIS
ADR sectorial y digitalización
La mediación y otros mecanismos adecuados de resolución de conflictos —conciliación, arbitraje, adjudicación, defensores del pueblo, etc.— desempeñan un papel fundamental en sectores como el consumo y el derecho de familia. A pesar de que la legislación de la Unión Europea ha facilitado un marco normativo armonizador y bastante flexible a fin de que cada país pueda llevar a cabo un despliegue normativo respetuoso con sus diversas tradiciones jurídicas, todavía se constatan barreras normativas y recelo hacia las modalidades adjudicativas que impiden de facto su afianzamiento e integración en los sistemas de justicia.
PROPUESTA DE TESIS
Criminología comparada y digitalización de la sociedad
Análisis del impacto de la digitalización de la sociedad en las características, las tasas y las tendencias de la delincuencia a través del tiempo y el espacio, así como de la validez de las teorías criminológicas imperantes, para explicar las nuevas formas de delincuencia.
En este contexto, la digitalización de la sociedad comporta una simple adaptación de las teorías criminológicas ya existentes o supone un cambio de paradigma al explicar la delincuencia.
Profesorado
- Dra. Antonia Linde
alindeg@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Delitos contra el patrimonio cultural
Esta línea de investigación estudia los delitos contra el patrimonio cultural y su inserción en la delincuencia transnacional (delincuencia organizada, terrorismo) e internacional (crímenes de guerra contra el patrimonio cultural); específicamente, el análisis criminológico del expolio arqueológico y el tráfico ilícito de este tipo de patrimonio, u otros delitos contra la propiedad cultural, como por ejemplo el robo y la falsificación de obras de arte.
Profesorado
- Dr. Marc Balcells i Magrans
mbalcells_i@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Victimización en relaciones de proximidad. Violencia de pareja y respuesta del Sistema de Justicia Penal
Estudi victimològic i jurídic del fenomen de la violència a la parella des de la perspectiva de la víctima i la seva experiència en el Sistema de Justícia Penal. Anàlisi de l'efectivitat de la resposta penal davant de la victimització en relacions de proximitat i possible aplicació de processos de Justícia Restaurativa.
Profesorado
- Dra. Patricia Hernández Hidalgo
phernandezhi@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
La sucesión digital
El derecho sucesorio no es un concepto jurídico nuevo, sino que ya existía en la legislación romana, en la que tenía un carácter familiar y social. Sin embargo, este derecho se ha tenido que ir adaptando a los cambios que ha ido experimentando la sociedad. En la actualidad, el avance de la sociedad y la innovación tecnológica que trae consigo ha hecho que surjan nuevas realidades jurídicas, como la identidad digital, la perpetuidad en el tiempo de las acciones realizadas a través de la red, la creación de cuentas en redes sociales, las monedas virtuales o, incluso, las obras de arte virtuales (NFT). Pese a los esfuerzos realizados por el legislador para regularlas, no son suficientes. Por este motivo, en esta tesis se propone el estudio de la tutela post mortem de todos los datos y contenidos digitales de las personas, con especial atención a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
PROPUESTA DE TESIS
El acceso a la justicia en el Antropoceno
Análisis del derecho de acceso a la justicia en el contexto del cambio climático. En este marco, se pueden abordar las siguientes problemáticas (sin ánimo exhaustivo): Analizar si la emergencia climática justifica un enfoque excepcional del acceso a la justicia y la posible tensión con el Estado de Derecho; Analizar críticamente la relevancia del sistema de derechos humanos/fundamentales en la lucha contra el cambio climático; Identificar los obstáculos a la realización del acceso a la justicia en los litigios estratégicos planteados en materia de cambio climático a nivel internacional, europeo y nacional.
Profesorado
- Dra. Bettina Steible
bsteible@uoc.edu
- Dra. Mariona Cardona Vallès
mcardonaval@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Los valores de la UE ante el Tribunal de Justicia de la UE
Análisis del valor jurídico de los valores del artículo 2 del TUE (especialmente, el respeto de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho) y de la jurisprudencia del TJUE en relación con la crisis del Estado de Derecho, en relación a los Estados Miembros o en la acción exterior de la UE.
PROPUESTA DE TESIS
Los beneficios fiscales para las víctimas de violencia de género
Como resalta el apartado II de la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los poderes públicos de España no pueden ser ajenos a la gravedad de las consecuencias que conlleva este tipo de violencia, puesto que "constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución". En concreto, tienen "la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud". Y es en este contexto en el que, con la principal finalidad extrafiscal de atenuar las consecuencias negativas de la victimización y velar por que, desde una perspectiva social, la igualdad que proclama el art. 9 de la Constitución sea real y efectiva, han empezado a crearse beneficios fiscales para las víctimas en distintas figuras tributarias. De hecho, actualmente se encuentran presentes en los tres niveles en los que se ejerce el poder tributario en España (estatal, autonómico y local), aunque presentan diferencias más que notables y plantean problemas jurídicos de entidad no menor. Por ello, en esta tesis se propone la delimitación y estudio de dichos beneficios, con una triple finalidad: ofrecer una radiografía del panorama actual, poner de manifiesto las principales cuestiones polémicas que se plantean y aportar propuestas de mejora para su necesaria reformulación.
PROPUESTA DE TESIS
Inteligencia artificial y medios extrajudiciales de resolución de conflictos en línea (ODR) en el ámbito del consumo
Estudio de los posibles usos de la inteligencia artificial para la resolución extrajudicial de conflictos de consumo mediante plataformas de resolución de conflictos en línea, teniendo en cuenta el marco normativo establecido por el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE.
Profesorado
- Dra. Aura Esther Vilalta Nicuesa
avilalta@uoc.edu
- Dra. Marian Gili Saldaña
mgilis@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Contratación civil
Estudio de los retos que la transformación tecnológica plantea en el ámbito de la contratación civil y, concretamente, en la teoría general de las obligaciones y en la teoría general de los contratos civiles, así como en los contratos civiles más relevantes en el tráfico negocial.
PROPUESTA DE TESIS
Responsabilidad civil extracontractual
Estudio de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual y de las especialidades que contienen algunos de los regímenes especiales de responsabilidad civil vigentes actualmente. Análisis del marco normativo europeo actual, en relación con el uso de la inteligencia artificial (IA) y el resarcimiento de daños y perjuicios.
PROPUESTA DE TESIS
La prevención de la victimización en línea y los efectos de la digitalización en la conducta criminógena
El objetivo de esta línea de investigación es analizar cómo influye la digitalización en las conductas criminógenas y estudiar los mecanismos de prevención de la victimización en línea, con especial atención al riesgo, la protección y las formas emergentes de criminalidad.
Profesorado
- Dr. Pablo Romero-Seseña
promerose@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Responsabilidad de los intermediarios y regulación de plataformas en el marco de la Ley de Servicios Digitales
Esta tesis podría centrarse en cuestiones relacionadas con la responsabilidad de los intermediarios en internet según la Ley de Servicios Digitales (DSA), así como en otros aspectos de la regulación de plataformas e intermediarios en la Unión Europea y en los Estados Unidos.
PROPUESTA DE TESIS
Derechos de autor e IA
Esta tesis examinaría la relación entre la inteligencia artificial y los derechos de autor.
PROPUESTA DE TESIS
Gobernanza de los recursos naturales y sostenibilidad en la transición ecológica
Esta propuesta analiza cómo la transición ecológica transforma la regulación internacional y la explotación de los recursos naturales, y sus límites ante las tensiones entre sostenibilidad e intereses económicos y estratégicos.
Profesorado
- Dra. Mariona Cardona Vallès
mcardonaval@uoc.edu
- Dr. Maximiliano Astorga Beltrán
mastorgab@uoc.edu
Grupos de investigación