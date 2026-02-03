La propuesta va dirigida a candidatos y candidatas que deseen investigar los numerosos e interdisciplinares interrogantes que todavía se plantean en los ámbitos de la responsabilidad social corporativa (RSC), la protección extraterritorial de los derechos humanos y la inteligencia artificial (IA).

Las normas más novedosas y actuales en materia de responsabilidad social corporativa, como la nueva Directiva (UE) 2022/2464, sobre sostenibilidad, así como las normas relativas a la IA que se han ido promulgando, merecen cada vez más atención porque cambiarán el panorama práctico a la hora de proteger y tutelar los derechos del medioambiente y los derechos humanos de los consumidores. En el ámbito transfronterizo, por un lado, habrá que prestar atención a los problemas que puedan surgir de tipo extraterritoriales a la hora de controlar y aplicar la normativa europea, ya que el legislador europeo ha sido muy ambicioso al permitir a las autoridades de control sancionar a empresas que se encuentren en terceros estados por no cumplir con sus deberes de responsabilidad social corporativa y protección del medioambiente, entre otros aspectos problemáticos. Por otro lado, la nueva normativa cambiará las conductas de las empresas en sus relaciones B2B y B2C transfronterizas en cuanto a la RSC o a las obligaciones de compliance, que ya no va a ser considerado como mero soft law en muchos casos.

Ahora, la pregunta principal que cabe plantearse para realizar esta tesis es: ¿serán realmente efectivas las normas que el legislador europeo ha promulgado en esta materia y en litigación transfronteriza para tutelar los derechos humanos y del medioambiente? ¿Con qué tipo de problemas de derecho internacional privado nos vamos a encontrar?