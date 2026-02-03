Persona, béns immaterials i espai digital
Propostes de tesi disponibles:
- Accés a la Justícia (A2J) i sistemes de justícia
- ADR sectorial i digitalització
- Aplicació dels drets d'autor en línia
- Benestar i protecció integral de la infància i l'adolescència davant la violència
- Contractació civil
- Criminologia comparada i digitalització de la societat
- Delictes contra el patrimoni cultural
- Drets d'autor i IA
- Els beneficis fiscals per a les víctimes de violència de gènere
- Els valors de la UE davant el Tribunal de Justícia de la UE
- Estudi jurídic i victimològic sobre la desaparició forçada d'infants durant el franquisme
- Excepcions i limitacions als drets d'autor en el patrimoni de la UE
- Governança dels recursos naturals i sostenibilitat en la transició ecològica
- Intel·ligència artificial i mitjans extrajudicials de resolució de conflictes en línia (ODR) en l'àmbit del consum
- L'accés a la justícia en l'Antropoceno
- La llei de drets d'autor i la intel·ligència artificial
- La llibertat d'expressió i la regulació dels ISP
- La prevenció de la victimització en línia i els efectes de la digitalització en la conducta criminògena
- La successió digital
- Resolució de litigis en línia (ODR)
- Responsabilitat civil extracontractual
- Responsabilitat dels intermediaris i regulació de plataformes en el marc de la Llei de serveis digitals
- Victimització en relacions de proximitat. Violència de parella i resposta del Sistema de Justícia Penal
- Violència sexual en les relacions de parella
PROPOSTA DE TESI
Benestar i protecció integral de la infància i l'adolescència davant la violència
- Estudis empírics i jurídics de la violència que implica infants i adolescents (víctimes, agressors o espectadors).
- Disseny i avaluació de programes de prevenció, detecció o intervenció davant de qualsevol forma de violència (abús sexual infantil, assetjament escolar, maltractament intrafamiliar, ciberassetjament, ciberseducció de menors, etc.).
- Avaluació de l'aplicació i de l'impacte de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència.
- Tecnologies aplicades a la detecció, l'avaluació i l'atenció d'infants i adolescents víctimes de qualsevol forma de violència per millorar el seu benestar i salut mental (realitat virtual, intel·ligència artificial, jocs seriosos, aplicacions, etc.).
Professorat
- Dra. Irene Montiel
imontielj@uoc.edu
Grups de recerca
PROPOSTA DE TESI
Violència sexual en les relacions de parella
Estudi empíric i jurídic sobre la violència sexual en l'àmbit de les relacions de parella i la resposta del sistema de justícia penal
Professorat
- Dr. Josep-Maria Tamarit Sumalla
jtamarit@uoc.edu
Grups de recerca
PROPOSTA DE TESI
Estudi jurídic i victimològic sobre la desaparició forçada d'infants durant el franquisme
Estudi sobre la problemàtica dels infants robats i la desaparició forçada d'infants durant el franquisme i sobre les possibles respostes a les seves necessitats de reparació. Reconstruir la possible situació de victimització de mares solteres i nens durant l'època esmentada i cercar respostes a les necessitats reparadores que aquesta victimització pot haver creat. Es farà, d'una banda, a través d'un estudi documental exhaustiu que permeti obtenir dades estadístiques rellevants, i de l'altra amb entrevistes qualitatives a diversos testimonis de l'època i nens que hagin residit a la institució.
La recerca ha de permetre conèixer quines són les necessitats experimentades per les persones involucrades i en un marc de recerca dels seus orígens, quina és, per a elles, la millor manera de satisfer aquestes necessitats, cosa que enllaça amb les opcions de justícia restaurativa. Igualment, en tractar-se de victimitzacions que s'infligien en un context institucional, l'estudi ha de plantejar quina resposta es podria donar a aquest nivell davant d'eventuals sol·licituds de reparació de les víctimes.
Professorat
- Dr. Josep-Maria Tamarit Sumalla
jtamarit@uoc.edu
Grups de recerca
PROPOSTA DE TESI
Aplicació dels drets d'autor en línia
Qüestions relatives a l'aplicació dels drets d'autor en línia. Problemes de legislació i jurisdicció aplicables. Identificació dels infractors. Responsabilitat dels ISP.
PROPOSTA DE TESI
La llei de drets d'autor i la intel·ligència artificial
Preguntes sobre l'originalitat, l'autoria i els drets connexos. Han de protegir-se els resultats de la IA en virtut de la llei de drets d'autor? I si és així, com?
Les normes que regulen la responsabilitat dels ISP i com poden afectar l'aplicació de la llibertat d'expressió en línia.
PROPOSTA DE TESI
Excepcions i limitacions als drets d'autor en el patrimoni de la UE
El règim (no) harmonitzat d'excepcions i limitacions en el patrimoni de la UE. Especial referència a la "recent tendència" a una major harmonització mitjançant l'obligatorietat de les E&L.
PROPOSTA DE TESI
Resolució de litigis en línia (ODR)
Implicacions jurídiques del blockchain i altres tecnologies avançades aplicades a la resolució de litigis en línia.
PROPOSTA DE TESI
Accés a la Justícia (A2J) i sistemes de justícia
La transició cap a una digitalització plena per a aconseguir una justícia oberta, relacional, resilient, eficient i compromesa amb les necessitats reals de les persones, en particular d'aquelles amb algun grau de discapacitat o vulnerabilitat, i aprofitant tot el potencial de la tecnologia d'avantguarda dins del ple respecte als drets fonamentals.
PROPOSTA DE TESI
ADR sectorial i digitalització
La mediació i altres mecanismes adequats de resolució de conflictes —conciliació, arbitratge, adjudicació, síndics de greuges, etc.— tenen un paper fonamental en sectors com el consum i el dret de família. Tot i que la legislació de la Unió Europea ha facilitat un marc normatiu harmonitzador i prou flexible perquè cada país pugui portar a terme un desplegament normatiu respectuós amb les seves diverses tradicions jurídiques, encara es constaten barreres normatives i recel envers les modalitats adjudicatives que impedeixen de facto el seu seu afiançament i integració en els sistemes de justícia.
PROPOSTA DE TESI
Criminologia comparada i digitalització de la societat
Anàlisi de l'impacte de la digitalització de la societat en les característiques, les taxes i les tendències de la delinqüència a través del temps i l'espai, així com de la validesa de les teories criminològiques imperants, per explicar les noves formes de delinqüència.
En aquest context, la digitalització de la societat comporta una simple adaptació de les teories criminològiques ja existents o comporta un canvi de paradigma a l'hora d'explicar la delinqüència
Professorat
- Dra. Antonia Linde
alindeg@uoc.edu
Grups de recerca
PROPOSTA DE TESI
Delictes contra el patrimoni cultural
Aquesta línia de recerca estudia els delictes contra el patrimoni cultural i la seva inserció en la delinqüència transnacional (delinqüència organitzada, terrorisme) i internacional (crims de guerra contra el patrimoni cultural); específicament, l'anàlisi criminològica de l'espoli arqueològic i el tràfic il·lícit d'aquest tipus de patrimoni, o altres delictes contra la propietat cultural, com ara el robatori i la falsificació d'obres d'art.
Professorat
- Dr. Marc Balcells i Magrans
mbalcells_i@uoc.edu
Grups de recerca
PROPOSTA DE TESI
Victimització en relacions de proximitat. Violència de parella i resposta del Sistema de Justícia Penal
Estudi victimològic i jurídic del fenomen de la violència a la parella des de la perspectiva de la víctima i la seva experiència en el Sistema de Justícia Penal. Anàlisi de l'efectivitat de la resposta penal davant de la victimització en relacions de proximitat i possible aplicació de processos de Justícia Restaurativa.
Professorat
- Dra. Patricia Hernández Hidalgo
phernandezhi@uoc.edu
Grups de recerca
PROPOSTA DE TESI
La successió digital
El dret successori no és un concepte jurídic nou, sinó que ja existia en la legislació romana, en la qual tenia un caràcter familiar i social. No obstant això, aquest dret s'ha hagut d'anar adaptant als canvis que ha anat experimentant la societat. Actualment, l'avenç de la societat i la innovació tecnològica que comporta ha fet que sorgeixin noves realitats jurídiques, com la identitat digital, la perpetuïtat en el temps de les accions fetes a través de la xarxa, la creació de comptes en xarxes socials, les monedes virtuals o, fins i tot, les obres d'art virtuals (NFT). Malgrat els esforços duts a terme pel legislador per regular-les, no són suficients. Per aquest motiu, en aquesta tesi es proposa l'estudi de la tutela post mortem de totes les dades i els continguts digitals de les persones, amb especial atenció a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
PROPOSTA DE TESI
L'accés a la justícia en l'Antropoceno
Anàlisi del dret d'accés a la justícia en el context del canvi climàtic. En aquest marc, es poden abordar les següents problemàtiques (sense ànim exhaustiu): Analitzar si l'emergència climàtica justifica un enfocament excepcional de l'accés a la justícia i la possible tensió amb l'Estat de Dret; Analitzar críticament la rellevància del sistema de drets humans/fonamentals en la lluita contra el canvi climàtic; Identificar els obstacles a la realització de l'accés a la justícia en els litigis estratègics plantejats en matèria de canvi climàtic a nivell internacional, europeu i nacional.
Professorat
- Dra. Bettina Steible
bsteible@uoc.edu
- Dra. Mariona Cardona Vallès
mcardonaval@uoc.edu
Grups de recerca
PROPOSTA DE TESI
Els valors de la UE davant el Tribunal de Justícia de la UE
Anàlisi del valor jurídic dels valors de l'article 2 del TUE (especialment, el respecte dels drets fonamentals i de l'Estat de Dret) i de la jurisprudència del TJUE en relació amb la crisi de l'Estat de Dret, tant en relació amb els Estats membres o en l'acció exterior de la UE.
PROPOSTA DE TESI
Els beneficis fiscals per a les víctimes de violència de gènere
Com ressalta l'apartat II de l'exposició de motius de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, els poders públics d'Espanya no poden ser aliens a la gravetat de les conseqüències que comporta aquest tipus de violència, ja que "constitueix un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació proclamats en la nostra Constitució". En concret, tenen "l'obligació d'adoptar mesures d'acció positiva per fer reals i efectius aquests drets, removent els obstacles que n'impedeixen o en dificulten la plenitud". I és en aquest context que, amb la principal finalitat extrafiscal d'atenuar les conseqüències negatives de la victimització i vetllar perquè, des d'una perspectiva social, la igualtat que proclama l'art. 9 de la Constitució sigui real i efectiva, s'han començat a crear beneficis fiscals per a les víctimes en diferents figures tributàries. De fet, actualment es troben presents en els tres nivells en què s'exerceix el poder tributari a Espanya (estatal, autonòmic i local), tot i que presenten diferències més que notables i plantegen problemes jurídics d'entitat no menor. Per això, en aquesta tesi es proposa la delimitació i l'estudi d'aquests beneficis, amb una triple finalitat: oferir una radiografia del panorama actual, posar de manifest les principals qüestions polèmiques que es plantegen i aportar propostes de millora per a la seva necessària reformulació.
PROPOSTA DE TESI
Intel·ligència artificial i mitjans extrajudicials de resolució de conflictes en línia (ODR) en l'àmbit del consum
Estudi dels possibles usos de la intel·ligència artificial per a la resolució extrajudicial de conflictes de consum mitjançant plataformes de resolució de conflictes en línia, tenint en compte el marc normatiu establert pel Reglament d'intel·ligència artificial de la UE.
Professorat
- Dra. Aura Esther Vilalta Nicuesa
avilalta@uoc.edu
- Dra. Marian Gili Saldaña
mgilis@uoc.edu
Grups de recerca
PROPOSTA DE TESI
Contractació civil
Estudi dels reptes que la transformació tecnològica planteja en l'àmbit de la contractació civil i, concretament, en la teoria general de les obligacions i en la teoria general dels contractes civils, així com en els contractes civils més rellevants en el tràfic negocial.
PROPOSTA DE TESI
Responsabilitat civil extracontractual
Estudi dels elements de la responsabilitat civil extracontractual i de les especialitats que contenen alguns dels règims especials de responsabilitat civil vigents actualment. Anàlisi del marc normatiu europeu actual, en relació amb l'ús de la intel·ligència artificial (IA) i el rescabalament de danys i perjudicis.
PROPOSTA DE TESI
La prevenció de la victimització en línia i els efectes de la digitalització en la conducta criminògena
L'objectiu d'aquesta línia de recerca és analitzar com influeix la digitalització en les conductes criminògenes i estudiar els mecanismes de prevenció de la victimització en línia, amb una atenció especial al risc, la protecció i les formes emergents de criminalitat.
Professorat
- Dr. Pablo Romero-Seseña
promerose@uoc.edu
Grups de recerca
PROPOSTA DE TESI
Responsabilitat dels intermediaris i regulació de plataformes en el marc de la Llei de serveis digitals
Aquesta tesi es podria centrar en qüestions relacionades amb la responsabilitat dels intermediaris a internet segons la Llei de serveis digitals (DSA), i també en altres aspectes de la regulació de plataformes i intermediaris a la Unió Europea i als Estats Units.
PROPOSTA DE TESI
Drets d'autor i IA
Aquesta tesi examina la relació entre la intel·ligència artificial i els drets d'autor.
PROPOSTA DE TESI
Governança dels recursos naturals i sostenibilitat en la transició ecològica
Aquesta proposta analitza com la transició ecològica transforma la regulació internacional i l'explotació dels recursos naturals, i els seus límits davant les tensions entre sostenibilitat i interessos econòmics i estratègics.
Professorat
- Dra. Mariona Cardona Vallès
mcardonaval@uoc.edu
- Dr. Maximiliano Astorga Beltrán
mastorgab@uoc.edu
Grups de recerca