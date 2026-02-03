Planificación y Gestión de Destinos Turísticos. Turismo y Sociedad Local
Se aceptan propuestas sobre la planificación y gestión sostenible / la gobernanza del turismo, considerando también los sectores / ámbitos que interseccionan con el turismo de manera directa o indirecta, en el contexto socio-espacial de los lugares que conviven con el turismo (estén considerados como destinos turísticos o no).
Enlace a los proyectos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
L1.1 Planificación territorial y sectorial del turismo
* La condición urbana de las ciudades turísticas y de los destinos de turismo de masas y sus modelos de gestión. Análisis de las características urbanas de los destinos turísticos de masas como consecuencia del proceso de urbanización turística. En concreto se interesa por la relación entre los fenómenos de movilidad global y local y sus efectos sobre la estructura sociodemográfica, las migraciones, las transformaciones del sistema urbano o la capacidad de atracción de recursos, inversiones y población de los destinos turísticos, así como las respuestas que los modelos de gestión urbana y turística deben afrontar ante tales transformaciones.
PROPUESTA DE TESIS
L1.2 Gestión de destinos turísticos
* Living labs y espacios de innovación cultural en la regeneración de centros urbanos turísticos. Esta línea de investigación explora nuevas formas de infraestructura cultural y gestión patrimonial en la regeneración urbana y el desarrollo de un sector turístico local sostenible.
PROPUESTA DE TESIS
L1.3 Turismo y desarrollo local
* Capitalismo digital y las geografías regionales de las redes globales de producción en el sector turístico.
Los principios de la economía social y solidaria como motor del desarrollo local a través del turismo regenerativo. Esta línea de investigación explora modelos alternativos al turismo convencional basados en los principios de la economía social y solidaria, poniendo en el centro las necesidades de la comunidad, la preservación del medio ambiente y la cohesión social, generando así un impacto positivo a nivel económico, social y cultural.
PROPUESTA DE TESIS
L1.4 Sociedad local e impactos del turismo
* Reacciones de los residentes al desarrollo turístico y formas alternativas de turismo y ocio. El interés en relación a esta línea de investigación se sitúa en la necesidad de analizar 1) cuáles son las reacciones de los residentes al desarrollo turístico en los destinos a través de diferentes canales; movilización social digital y off-line así como 2) la creación, propuesta o participación en formas alternativas de ocio y turismo, proyectos de co-creación, turismo creativo o cualquier servicio alternativo ligado a la actividad turística que pueda también tener un propósito innovador o disruptivo así como vinculado a la sostenibilidad.
* Economía colaborativa y economía de plataforma en turismo. Esta línea de trabajo analiza los procesos y estrategias de adaptación de la economía de plataforma turística (EPT) en el actual contexto de cambio continuo así como los impactos y los procesos específicos de reestructuración y reconfiguración provocados por los diferentes desarrollos de la EPT en España. Identificación de los vectores sobre los que se sustentan estos procesos de adaptación, las performatividades y las modificaciones en las estrategias de uso de las EPT en diversos contextos territoriales y actividades económicas.
* Turismo y género. Centrada en el análisis y la aplicación del enfoque de género y feminista a los estudios turísticos, esta línea de trabajo busca analizar cómo las mujeres participan en los procesos de desarrollo turístico, cuál es su papel y protagonismo, incluyendo el estudio de las desigualdades de género en la actividad turística. Por otro lado, incluye también estudios que quieran analizar cómo el turismo incide en las relaciones y las identidades de género, como por ejemplo en la generación de procesos de empoderamiento femenino, la emprendeduría y la configuración antropológica de las relaciones y las identidades de género en la sociedad.
* La aproximación de ensamblajes como marco conceptual y metodológico en el análisis del turismo sostenible en contextos locales y regionales
* La geografía económica evolutiva como aproximación interpretativa en el análisis del turismo sostenible
* Economía política en las geografías del turismo
PROPUESTA DE TESIS
L1.5 Turismo comunitario, desarrollo y cooperación
* En esta línea de trabajo se explora y analiza el papel del turismo en los procesos de desarrollo turístico en países en vías de desarrollo, incluyendo una perspectiva de turismo responsable y comunitario y de las relaciones de género.
PROPUESTA DE TESIS
L1.6 Sostenibilidad de los destinos turísticos
* Destinos turísticos inteligentes. Estrategias y diseño de acciones alrededor del concepto de DTI y de su relación con la sostenibilidad de los destinos turísticos, maduros o no.
* Creación y/o evaluación de productos turísticos en clave de sostenibilidad, teniendo en cuenta las dimensiones sociales, ambientales y económicas.
* La creatividad y la cultura como herramientas de fomentar o impactar en la sostenibilidad en el turismo, especialmente los procesos generados por el turismo de eventos.
* Emergencia climática y sector turístico: impactos, estrategias y resiliencia de los destinos. Explorar cómo el nuevo contexto de emergencia climática está impactando en la reorganización del turismo en España y cuáles son las estrategias para hacer frente a esta emergencia climática en términos de mitigación y adaptación; es decir cuáles son las estrategias del sector para ser más resiliente climáticamente.
* Turismo y recursos hídricos en España. Analizar el impacto del turismo en los recursos hídricos y estrategias innovadoras para minimizar consumos y obtener recursos alternativos en entornos de escasez hídrica en España. Deseablemente se esperaría una perspectiva comparativa entre dos o tres casos de estudio.
* Turismo y espacios naturales en España: gobernanza, conflictos y estrategias de sostenibilidad local. Explorar y entender las tensiones y los conflictos entre las actividades turísticas y de ocio en diferentes espacios naturales de España, así como analizar críticamente los mecanismos de gobernanza participativa (incluyendo el sector turístico) en la gestión de estos espacios naturales.
PROPUESTA DE TESIS
L1.7 Enfoques regenerativos del turismo a nivel regional: valores, imaginarios y escalabilidad
Temas relacionados con los enfoques regenerativos del turismo, modelos regenerativos de (des)crecimiento turístico, gobernanza regional del turismo, comunidades locales que coexisten con la actividad turística, transiciones de sostenibilidad
PROPUESTA DE TESIS
L1.8 Destinaciones complejas: estrategias de adaptabilidad socio-territorial y de resiliencia como respuestas a los retos de la gobernanza multinivel del turismo
Se ofrece esta propuesta en el marco del proyecto Plan Nacional I+D 'ADAPTOUR' (2021-2025). Está pensada como un acercamiento aplicado a los retos de los lugares turísticos complejos, con la idea de generar soluciones que fomenten la adaptabilidad y resiliencia.
PROPUESTA DE TESIS
L1.9 Turismos populares y clase social
Análisis de la construcción del fenómeno del turismo de masas y sus implicaciones. Aquí se conjugan múltiples dimensiones como: turismo y subjetividades de clase; formas y prácticas de los turismos populares; ocio, consumo y clase social; turismo y reproducción social; derechos laborales y la conquista de las vacaciones; turismo low cost en el contexto de la crisis socioecológica, etc.
PROPUESTA DE TESIS
L1.10 Turismo y ruralidades en transición
Esta línea de trabajo pretende abordar preguntas sobre cómo los procesos contemporáneos de carácter global-local, como los derivados de las transiciones ecológica, energética y digital impactan y afectan la configuración, las funcionalidades y los significados turísticos de los espacios y las comunidades rurales en la actualidad a un nivel internacional. Esperamos proyectos que signifiquen también un en el conocimiento sobre la creación de narrativas y significados culturales sobre las ruralidades contemporáneas y su relación con la actividad turística.