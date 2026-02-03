* Reacciones de los residentes al desarrollo turístico y formas alternativas de turismo y ocio. El interés en relación a esta línea de investigación se sitúa en la necesidad de analizar 1) cuáles son las reacciones de los residentes al desarrollo turístico en los destinos a través de diferentes canales; movilización social digital y off-line así como 2) la creación, propuesta o participación en formas alternativas de ocio y turismo, proyectos de co-creación, turismo creativo o cualquier servicio alternativo ligado a la actividad turística que pueda también tener un propósito innovador o disruptivo así como vinculado a la sostenibilidad.

* Economía colaborativa y economía de plataforma en turismo. Esta línea de trabajo analiza los procesos y estrategias de adaptación de la economía de plataforma turística (EPT) en el actual contexto de cambio continuo así como los impactos y los procesos específicos de reestructuración y reconfiguración provocados por los diferentes desarrollos de la EPT en España. Identificación de los vectores sobre los que se sustentan estos procesos de adaptación, las performatividades y las modificaciones en las estrategias de uso de las EPT en diversos contextos territoriales y actividades económicas.

* Turismo y género. Centrada en el análisis y la aplicación del enfoque de género y feminista a los estudios turísticos, esta línea de trabajo busca analizar cómo las mujeres participan en los procesos de desarrollo turístico, cuál es su papel y protagonismo, incluyendo el estudio de las desigualdades de género en la actividad turística. Por otro lado, incluye también estudios que quieran analizar cómo el turismo incide en las relaciones y las identidades de género, como por ejemplo en la generación de procesos de empoderamiento femenino, la emprendeduría y la configuración antropológica de las relaciones y las identidades de género en la sociedad.

* La aproximación de ensamblajes como marco conceptual y metodológico en el análisis del turismo sostenible en contextos locales y regionales

* La geografía económica evolutiva como aproximación interpretativa en el análisis del turismo sostenible

* Economía política en las geografías del turismo