Los ordenadores portátiles One Laptop per Child están pensados para trabajar, como dicen sus responsables, «bajo un árbol», es decir, unidos en red y formando una comunidad de aprendizaje. Para ello les es muy útil contar con un servidor que les conecte a internet –si es que esto es posible-, les proporcione contenido, les ofrezca un entorno virtual de aprendizaje como Moodle o guarde copias de seguridad. Martin Langhoff es el «School Server Architect» del proyecto o, lo que es lo mismo, el responsable de que cualquier servidor en cualquier escuela del mundo sea capaz de autoconfigurarse automáticamente para dar servicio a una comunidad de alumnos y profesores. Los números de un solo país –Perú– dan una idea de las cifras que maneja en su trabajo: 5.000 servidores para dar servicio a 240.000 portátiles que ya están en camino.