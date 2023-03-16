2/12/08
«One Laptop per Child ja ha lliurat gairebé un milió de portàtils en trenta-un països»
Martin Langhoff
Martin Langhoff
Els ordinadors portàtils One Laptop per Child s’han pensat per a treballar, com diuen els seus responsables, «sota un arbre», és a dir, units en xarxa i formant una comunitat d’aprenentatge. Per a poder-ho fer els és molt útil disposar d’un servidor que els connecti a internet —si és que això és possible—, els proporcioni contingut, els ofereixi un entorn virtual d’aprenentatge com ara Moodle o desi còpies de seguretat. Martin Langhoff és l’«School Server Architect» del projecte o, el que és el mateix, el responsable que qualsevol servidor en qualsevol escola del món sigui capaç d’autoconfigurar-se automàticament per a donar servei a una comunitat d’alumnes i professors. Els números d’un sol país —el Perú— donen una idea de les xifres que maneja en la seva tasca: 5.000 servidors per a donar servei a 240.000 portàtils que ja estan a punt d’arribar.
Els ordinadors portàtils One Laptop per Child s’han pensat per a treballar, com diuen els seus responsables, «sota un arbre», és a dir, units en xarxa i formant una comunitat d’aprenentatge. Per a poder-ho fer els és molt útil disposar d’un servidor que els connecti a internet —si és que això és possible—, els proporcioni contingut, els ofereixi un entorn virtual d’aprenentatge com ara Moodle o desi còpies de seguretat. Martin Langhoff és l’«School Server Architect» del projecte o, el que és el mateix, el responsable que qualsevol servidor en qualsevol escola del món sigui capaç d’autoconfigurar-se automàticament per a donar servei a una comunitat d’alumnes i professors. Els números d’un sol país —el Perú— donen una idea de les xifres que maneja en la seva tasca: 5.000 servidors per a donar servei a 240.000 portàtils que ja estan a punt d’arribar.