«Todos somos traductores, a todas horas»

El conocimiento de la lengua tradicional de una persona –ya sea el catalán, el gaélico, el ucraniano u otro– no es necesario para identificarse con esa cultura particular. Sin embargo, en los sitios donde la lengua original persiste es, obviamente, un baluarte cultural. El Dr. John Edwards, de la Universidad Francis Xavier (Nueva Escocia, Canadá), profesor de Psicología, centra su investigación precisamente en la relación entre la lengua y la identidad de grupo. Su campo de investigación ha pasado de ser la psicolingüística (con especial atención en el modo cómo los niños aprenden idiomas) a ser algo llamado «sociología de las lenguas», que considera la lengua un indicador de algún aspecto de identidad individual o de grupo –de qué modo las personas y los grupos se definen a sí mismos en términos lingüísticos. El Dr. Edwards asistirá a un seminario sobre multilingüismo en la UOC en octubre.