22/4/09
«Tots som traductors, a totes hores»
John Edwards
John Edwards
El coneixement de la llengua tradicional d'un persona –sia el català, el gaèlic, l'ucraïnès o qualsevol altre– no és imprescindible per a identificar-se amb aquella cultura en particular. Tanmateix, en els llocs on la llengua original persisteix, és un baluard cultural. El Dr. John Edwards, de la Universitat St. Francis Xavier (Nova Escòcia, Canadà), professor de Psicologia, precisament centra la seva recerca en la relació entre la llengua i la identitat dels grups. El seu camp d'estudi ha passat de ser la psicolingüística (amb una atenció específica en la manera com els infants aprenen llengües) a una disciplina anomenada «sociologia de la llengua», que es mira la llengua com un indicador d'algun aspecte d'identitat individual o de grup –com les persones i els grups es defineixen a si mateixos en termes de llengua. El Dr. Edwards assistirà a un seminari sobre multilingüisme a la UOC al proper octubre.
El coneixement de la llengua tradicional d'un persona –sia el català, el gaèlic, l'ucraïnès o qualsevol altre– no és imprescindible per a identificar-se amb aquella cultura en particular. Tanmateix, en els llocs on la llengua original persisteix, és un baluard cultural. El Dr. John Edwards, de la Universitat St. Francis Xavier (Nova Escòcia, Canadà), professor de Psicologia, precisament centra la seva recerca en la relació entre la llengua i la identitat dels grups. El seu camp d'estudi ha passat de ser la psicolingüística (amb una atenció específica en la manera com els infants aprenen llengües) a una disciplina anomenada «sociologia de la llengua», que es mira la llengua com un indicador d'algun aspecte d'identitat individual o de grup –com les persones i els grups es defineixen a si mateixos en termes de llengua. El Dr. Edwards assistirà a un seminari sobre multilingüisme a la UOC al proper octubre.