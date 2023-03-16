«Si no puedes decirlo, ¡no lo hagas!»

El subtítulo del libro hace referencia a la era Wikileaks. ¿Cómo es esta era?

Y, por lo tanto, el fenómeno Wikileaks es...

En el libro dice que la política va a la deriva... ¿Qué quiere decir exactamente?

Y esta situación, ¿a qué cree que es debida?

¿Y este control se haría por medio de las nuevas tecnologías?

Hasta ahora la función de control ha estado reservada a los medios de comunicación. ¿En este nuevo escenario qué papel tienen?

A pesar de las nuevas formas de control, la política sigue alimentando escándalos. Ya no hablo solamente de corrupción; me vienen a la cabeza momentos como la negación de esta crisis económica o el revuelo por la gripe A. ¿Es eficiente este control?

Entonces, ¿cuál es su escenario?

¿Ejemplos de esta fuerza son la primavera árabe y el movimiento 15-M?

Y tiene dos grandes direcciones, ¿verdad? Por un lado puedes controlar la gestión de los políticos y por el otro te da una capacidad de convocatoria para movilizarte.

¿Cómo se imagina la política en un futuro? ¿Una política sin partidos?

La política vigilada, como explica Antoni, es un libro que ofrece más preguntas que respuestas. No se trata tanto de decir cómo será la política en el futuro como de reflexionar sobre los cambios y los retos del momento actual. Si piensas que es el momento de repensar las cosas, ¡este es el libro adecuado!