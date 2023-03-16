«Custo Barcelona no se entiende en un mercado únicamente local»

¿En qué consiste hoy en día la presencia internacional de Custo Barcelona?

¿A qué nuevos mercados os abrís?

Supongo que exportar la imagen de Barcelona en el mundo es una gran responsabilidad para vosotros. ¿Cómo lo afrontáis?

¿Cuál es el secreto del éxito de la internacionalización de Custo?

Por lo tanto, una vocación internacional innata.

¿Qué ventajas aporta la internacionalización?

¿Y qué inconvenientes?

Supongo que la experiencia enseña que todo esté muy ligado.

¿Hasta qué punto es compatible la internacionalización con la responsabilidad social corporativa?

Las normativas medioambientales no deben de ser iguales en todos los países.

¿Qué aspecto de la internacionalización a veces no se tiene en cuenta pero es importante para vosotros?

¿La internacionalización y este mestizaje acaban reflejándose en el producto final?