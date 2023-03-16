16/11/12
«Transformar la educación es uno de los retos más importantes de nuestra época»
Robert Kozma
Robert Kozma
Profesor Kozma, usted ha viajado por todo el mundo y ha asesorado a comunidades y gobiernos en cuestiones de educación. Teniendo en cuenta los índices de fracaso escolar de Cataluña y el Estado español, ¿de qué países deberíamos tomar ejemplo?En Asia ha habido cambios significativos en los últimos treinta años gracias a que han invertido conscientemente y de forma importante en educación. Han pasado de ser países prácticamente subdesarrollados a tener un gran crecimiento económico y una mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Corea del sur y Singapur son actualmente los líderes del mundo en educación.
En cambio, países occidentales como el nuestro fracasan...Porque han disminuido la inversión en educación. Hay estudios que demuestran que existe una relación directa entre la inversión en la educación y el nivel de igualdad de una sociedad. Cuanta más inversión hay, más igualitaria es una sociedad y más calidad de vida tienen sus ciudadanos.
«La sociedad ha cambiado, pero tenemos el mismo sistema educativo que a principios del siglo xx»
¿A qué más atribuiría los altos índices de fracaso escolar que tenemos?El problema, aquí y en la mayoría de países, es que, a pesar de los cambios profundos que han causado las nuevas tecnologías en las sociedades, la educación no ha cambiado: tenemos el mismo sistema educativo que a principios del siglo xx. Los alumnos siguen educándose en clases donde un maestro da la lección y ellos tienen que responder preguntas. Y la tecnología se usa poco. A pesar de la transformación que ha vivido la sociedad, el modelo pedagógico, la evaluación, el currículo, etc. no han cambiado.
Los alumnos no tienen interés por este modelo de educación antiguo y lo abandonan sin haberse formado bastante. Tenemos que ofrecerles una educación que les sea interesante, que los motive y que vean como algo útil.
¿Cómo tiene que ser este nuevo modelo educativo?Hace falta una transformación profunda del modelo actual. Las empresas y organizaciones se han adaptado a una sociedad dominada por las TIC, pero las instituciones educativas no. Hace falta que la educación responda a las necesidades de la sociedad y del nuevo sistema económico, basado en las tecnologías de la información.
Un sistema que se basa en memorizar conocimientos no es adecuado para el mundo actual. Los ordenadores ya realizan muchas de las funciones que hacían antes las personas. Tenemos que formar a los alumnos en habilidades que no están al alcance de los ordenadores: pensamiento crítico, motivación, dirección de personas, etc.
¿No nos equivocaremos si basamos la formación de las personas solo en capacidades para el mercado laboral?En el pasado había dos tipos de educación: la que te preparaba para un puesto de trabajo determinado y la que te formaba para el desarrollo de la persona. En el nuevo modelo educativo las dos cosas se fusionan. Preparamos a los alumnos para contribuir a la economía y para dar lo máximo de sí como personas. La economía actual necesita personas con su máximo potencial creativo y de persona.
A pesar de todo, en los últimos tiempos se han introducido nuevas tecnologías en las escuelas. Hay pizarras digitales, ordenadores...Sí, pero se usan en un modelo educativo desfasado, y de este modo la educación no funciona. Demasiado a menudo se introducen tecnologías sin cambiar las políticas: el cambio tiene que ser en todo el modelo educativo. No conseguiremos nada poniendo algunos ordenadores más en las aulas. Acciones como la de One laptop per child son un ejemplo de esta mala planificación.
¿Quién debe liderar este cambio en el modelo educativo?Hacen falta cambios en diferentes niveles: en la educación que reciben los maestros, en el currículo, en las estructuras físicas de las escuelas, los horarios ?que pueden ser más flexibles?... Hay que usar las TIC para cambiar las estructuras educativas, para potenciar el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación de los alumnos. Y también hay que cambiar los modelos de evaluación: hay que evaluar a los alumnos, pero también a los maestros, para que mejoren su actividad.
En una sociedad tan cambiante como la actual, ¿la formación tiene que continuar durante toda la vida?Exacto. El cambio forma parte de nuestra sociedad. Los estudiantes deben formarse continuamente y estar preparados para aprender nuevas habilidades. Deben formar-se sobre el proceso de aprendizaje, como por ejemplo sobre cómo evaluarse, cómo fijarse objetivos...
Usted tanto trabaja con organismos públicos como con grandes multinacionales (Cisco, Microsoft, Fundación Ford, etc.). ¿Cuál es el papel de las grandes empresas en la educación?Las empresas con las que trabajo tienen una importante responsabilidad social corporativa, tienen interés en desarrollar el potencial de las personas, porque creen que es un motor importante del crecimiento económico. En el fondo, también las beneficia.
Así, en este nuevo escenario, ¿la educación ya no depende solo de los gobiernos?Los gobiernos no tienen suficientes recursos para transformar el sistema educativo; es necesaria la implicación de diferentes agentes. Transformar la educación es uno de los retos más importantes de nuestra época.