Profesor Kozma, usted ha viajado por todo el mundo y ha asesorado a comunidades y gobiernos en cuestiones de educación. Teniendo en cuenta los índices de fracaso escolar de Cataluña y el Estado español, ¿de qué países deberíamos tomar ejemplo?

En cambio, países occidentales como el nuestro fracasan...

¿A qué más atribuiría los altos índices de fracaso escolar que tenemos?

¿Cómo tiene que ser este nuevo modelo educativo?

¿No nos equivocaremos si basamos la formación de las personas solo en capacidades para el mercado laboral?

A pesar de todo, en los últimos tiempos se han introducido nuevas tecnologías en las escuelas. Hay pizarras digitales, ordenadores...

¿Quién debe liderar este cambio en el modelo educativo?

En una sociedad tan cambiante como la actual, ¿la formación tiene que continuar durante toda la vida?

Usted tanto trabaja con organismos públicos como con grandes multinacionales (Cisco, Microsoft, Fundación Ford, etc.). ¿Cuál es el papel de las grandes empresas en la educación?

Así, en este nuevo escenario, ¿la educación ya no depende solo de los gobiernos?