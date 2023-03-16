Señor Levin, ¿cuál es, a su parecer, el mejor sistema para que un país tenga un buen nivel educativo?

¿Quién tiene que financiar el coste de la educación?

Y la gestión de las escuelas, ¿en quiénes tiene que recaer?

¿Cuáles son los retos principales de la educación, actualmente?

Usted ha impulsado el modelo del cheque educativo, que han implantado algunos territorios de los Estados Unidos, Suecia, Chile... ¿En qué consiste?

Pero en algunos países, como Suecia, no ha funcionado.

director del Centro Nacional para el Estudio de la Privatización en la Educación (NCSPE). ¿Por qué creó este centro? Usted es fundador y co). ¿Por qué creó este centro?





«Si de entrada ya asumes que un alumno vale menos, este nunca logrará un buen nivel educativo.»

También codirige el Centro para los Estudios de Costes y Beneficios en Educación ( CBCSE ), en los Estados Unidos. ¿Qué actividad hacen?

¿Qué le motivó a fundar las escuelas aceleradas ( accelerated schools )?

Su investigación se centra ahora en la importancia de las habilidades no cognitivas en la consecución del éxito profesional.