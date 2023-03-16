¿Cuál es tu trabajo como programador de Anímate?

¿Qué película de animación recomiendas que vayamos a ver?

¿Qué han aportado las TIC a las películas de animación?

Durante los años que fuiste subdirector del Festival, ¿qué era lo más difícil de lograr? ¿Y lo más emocionante?

Sitges se ha convertido en el punto de encuentro para miles de fans y profesionales del cine fantástico. ¿Qué tiene este género que atrapa a tanta gente?

Este año eres coautor del libro oficial del festival, que, titulado Pantalla rasgada, recopila entrevistas con cineastas, escritores y críticos cinematográficos sobre sueños y cine. ¿Extraes alguna idea clave de él?

¿Qué explican en el libro J. A. Bayona o Jaume Balagueró, para citar un par?