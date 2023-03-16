El profesor Juan Carlos Gázquez Abad es doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Almería, centro donde ejerce como profesor titular de Comercialización e investigación de mercados en el Departamento de Dirección y Gestión de Empresa. Gázquez fue uno de los ponentes del simposio internacional Advances in National Brands & Private Labels in Retailing (NB & PL), organizado por la Fundación Ramón Areces con la colaboración de la UOC y de la editorial Springer. Como experto en marketing, nos da su opinión sobre el consumo de marcas de distribuidor en España, una tendencia creciente en los últimos años, especialmente en el sector de la alimentación.

¿La crisis ha favorecido el incremento de la compra de marcas de distribuidor, las llamadas marcas blancas, en España?

Para muchos consumidores, hay marcas de distribuidor que superan a las de fabricante. ¿A veces no pagamos más solo por la marca?

¿Pero esto no ha cambiado un poco con la crisis? Me refiero a que la gente quiera pagar más sólo por una marca en concreto.

¿En otros países europeos, como Alemania, existía más tradición a la hora de comprar marcas de distribuidor?

¿Podríamos decir que con esta nueva coyuntura económica la gente también hace un consumo más responsable y racional?

En este contexto de consumo más responsable y racional, ¿el marketing debe buscar nuevas vías para conseguir la fidelidad del cliente?

La crisis ha afectado al precio de muchos productos, pero no a los de lujo. ¿Por qué?

¿Y qué pasará cuando salgamos de la crisis? ¿Los consumidores volverán a los viejos hábitos o seguirán siendo fieles a las marcas de distribuidor?