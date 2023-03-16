Luis Collado es el director de Google Books y Google News en España y Portugal. Como portavoz del gigante digital, Collado participó en el III Seminario Los Retos de la Edición Digital, celebrado el 25 de septiembre en Barcelona y organizado por la UOC con la colaboración de la Obra Social «la Caixa». El proyecto Google Books, que se puso en marcha en 2004, cuenta con unas cifras de vértigo: 30 millones de libros digitalizados procedentes de un centenar de países, en más de 400 lenguas, de más de 4.500 editores y autores y de 42 bibliotecas del mundo, entre las cuales se encuentra la Biblioteca de Catalunya. Collado nos habla de este proyecto, que continúa generando un gran revuelo dentro del mundo editorial y de la actual revolución digital, de la cual Google es abanderada.

La forma de trabajar de Google en lo que se refiere a su biblioteca virtual ha levantado polémica sobre los derechos de autor. ¿Qué opina de ello?

Tal vez el origen de la polémica también reside en el hecho de que se están rompiendo una serie de estructuras establecidas desde hace siglos. ¿Están cambiando los roles ejercidos por el escritor o el editor?

¿Podríamos decir que, con este nuevo escenario que plantea, el derecho fundamental de acceso a la cultura debería estar por encima de los derechos de autor?

Pero precisamente uno de los aspectos que provocan estas desavenencias es que los autores no reciban una compensación económica suficiente, a pesar de la visibilidad, para que puedan continuar viviendo de su obra.

Otro de los temores que existen es que todo este conocimiento universal esté en manos de una sola corporación, en este caso de Google.

Y con todos los cambios en la sociedad que propicia la tecnología, un terreno en el que Google siempre está un paso por delante, ¿qué es lo siguiente que ya nos espera?

¿Es esta la filosofía de Google: iniciar una tecnología y dejar que el resto de la sociedad la haga suya y continúe su desarrollo?