¿Cuáles son los principales retos para el e-learning hoy?

¿Cómo se puede motivar a las personas a aprender a lo largo de su vida?

Pero hay personas que están más motivadas que otras para aprender...

Usted es una estudiante permanente, ¿se está educando por medio de internet?

¿Cuál es el rol de las tecnologías móviles en el aprendizaje? ¿Cree que pueden marcar la diferencia en los países menos desarrollados?

¿Sabe si ya están teniendo un impacto, los móviles, en la educación?

¿Qué obstáculos hay en el aprendizaje por medio de esta tecnología?

Y no todo el mundo se puede permitir tener un teléfono inteligente...

Pero parece claro que los móviles pueden ser de gran utilidad en la educación.

Dirige el DEHub network: ¿por qué se fundó?

¿Cómo se puede motivar a los investigadores para que hagan investigación en educación superior?

La plataforma eduONE, que usted dirige, ofrece recursos multimedia en abierto. ¿Qué se puede encontrar en ella?

¿Cómo conoció la UOC y qué relación tiene con ella?

¿En qué otros proyectos trabajan juntas las dos instituciones?