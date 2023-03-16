7/5/14
«Las instituciones educativas tienen que repensar su misión y establecer la excelencia en el aprendizaje como componente básico»
Rosalind James
Rosalind James
¿Cuáles son los principales retos para el e-learning hoy?Acceso, equidad e impacto continúan estando en el centro de nuestras preocupaciones hoy. Continuamos viendo problemas de acceso por culpa de limitaciones técnicas. Además, necesitamos recursos de e-learning que sean aptos para los diferentes dispositivos (responsive); es urgente desarrollar y ofrecer soluciones de aprendizaje que funcionen en todos los dispositivos, independientemente de la medida, forma, resolución o sistema operativo.
Ofrecer actividades de e-learning productivas y contenidos de calidad son retos importantes y polémicos. Otro reto es el elevado nivel tecnológico que hace falta que tengan educadores y alumnos, y la falta de fluidez en los nuevos lenguajes digitales. Además, el plagiarismo y los derechos de autor continúan siendo problemas difíciles de resolver.
¿Cómo se puede motivar a las personas a aprender a lo largo de su vida?Esta es una gran pregunta pero no creo que nadie pueda contestarla de manera adecuada actualmente. La motivación es una cuestión altamente personal y cambiante. Dado que la motivación es tan polifacética, no hay un abordaje único para garantizar aumentar la motivación de las personas. Muy probablemente, los fundamentos para aprender a lo largo de la vida se ponen en la niñez. Incluso puede ser que la motivación para aprender sea una capacidad humana innata.
Pero hay personas que están más motivadas que otras para aprender...A pesar de que la mayoría de investigación asume que la motivación para aprender desaparece o permanece en estado latente en algunas personas, pienso que las personas continúan aprendiendo a lo largo de sus vidas, quizás algunas más que otras. Cualquier persona que tiene un niño sabe que está en un proceso duro de aprendizaje para llegar a ser madre o padre. Hay personas que aprenden a cocinar o a conducir. Los ejemplos sobre el aprendizaje a lo largo de la vida son inacabables. Por lo tanto, quizá la pregunta sea cómo podemos motivar a la gente a aprender más y a aprender lo que nosotros (educadores, gobiernos, sector económico) queremos que aprendan.
Usted es una estudiante permanente, ¿se está educando por medio de internet?Supongo que si escogí una trayectoria profesional en una institución de educación superior ya mostré un interés para entender el mundo de manera continuada. Como directora de un centro de investigación, raramente pasa un día sin que algo nuevo se cruce en mi camino. Continuamente encuentro cosas que me pican la curiosidad. Para aprender, uso internet con sentido común, pero también tengo otras fuentes, como libros y comunicación personal con expertos. Pero para mí es fácil: leer y aprender han sido durante mucho tiempo dos de mis pasatiempos preferidos.
¿Cuál es el rol de las tecnologías móviles en el aprendizaje? ¿Cree que pueden marcar la diferencia en los países menos desarrollados?Creo que las tecnologías móviles ofrecen las mismas potencialidades en el aprendizaje a lo largo de la vida que en cualquier otro tipo de aprendizaje. Un acceso inmediato a la información y la comunicación puede beneficiar los diversos tipos de educación. Las tecnologías móviles requieren poca infraestructura y, por lo tanto, pueden llegar a zonas remotas con una relación coste-efectividad mejor que otras TIC. Y los dispositivos móviles requieren pocos conocimientos, haciendo que prácticamente no haya barreras de uso. Los móviles ya se usan para formar profesores y permiten a instituciones estar en contacto con los estudiantes, ofreciendo un apoyo de aprendizaje más efectivo y económico. Se dice que incluso mejoran la retención y el éxito de los estudiantes, facilitando un aprendizaje colaborativo y fomentando la independencia en el aprendizaje, precursora del aprendizaje a lo largo de la vida.
¿Sabe si ya están teniendo un impacto, los móviles, en la educación?Es innegable que ha habido una explosión en el uso de teléfonos móviles en los países en desarrollo y que esto ha generado un auge (en buena parte provocado por los mismos productores de móviles), ha suscitado el interés de los gobiernos y educadores y capturado la atención de la comunidad internacional de desarrolladores, que han patrocinado proyectos de aprendizaje móvil. Así y todo, es difícil determinar el impacto real de la educación móvil y si las tecnologías móviles mejoran el acceso y la calidad del aprendizaje de manera significativa.
¿Qué obstáculos hay en el aprendizaje por medio de esta tecnología?En este momento todavía existe un vacío importante entre el futuro potencial y la realidad. A pesar del alto índice de penetración de los teléfonos móviles, el hecho es que, globalmente, dominan los dispositivos sin conexión a internet. Por lo tanto continúa habiendo obstáculos para promover los teléfonos móviles como herramientas de aprendizaje, además de otros obstáculos como el nivel de conocimiento de uso de las TIC, la falta de experiencia tecnológica de los educadores, la pobre cobertura de la red, la falta de dispositivos a precio accesible, el cambio frecuente de número de teléfono o tarjetas SIM de los usuarios para acogerse a ofertas, compatibilidad de hardware, limitaciones de los dispositivos (p. ej. funcionalidad limitada y capacidad de almacenamiento de datos), seguridad, y precio bastante caro de los servicios y los datos.
Y no todo el mundo se puede permitir tener un teléfono inteligente...Existe la cuestión de la equidad, no solo por aquellos que no tienen dinero para comprar teléfono o crédito, sino también por aquellos que no tienen acceso a teléfonos por otros motivos. Otro obstáculo es que la mayoría de contenidos son diseñados para los ordenadores de mesa, escritos en inglés, con una visión occidental y con un creciente uso del streaming y el multimedia. Ninguno de estos factores hace que estos contenidos sean atractivos para el público de los países en desarrollo, donde los móviles tienen un límite de voz y mensajes de texto, con una conexión a internet lenta y donde bajar un vídeo de YouTube cuesta lo mismo que se puede cobrar durante un día.
Pero parece claro que los móviles pueden ser de gran utilidad en la educación.La tecnología móvil no será la respuesta a los problemas educativos del mundo en desarrollo, pero pienso que si la infraestructura mejora, los dispositivos se hacen más accesibles económicamente y estas tecnologías se despliegan estratégicamente, se convertirán en instrumentos catalizadores para aumentar el acceso al aprendizaje, incluso en las comunidades más pobres y difíciles de acceder. Tengo la esperanza de que, cuantos más educadores de los países en desarrollo tengan un móvil, más significativa será su contribución a desarrollar un contenido adecuado y un modelo de aprendizaje para móviles.
Dirige el DEHub network: ¿por qué se fundó?Cuando el Gobierno australiano fundó el Proyecto DEHub, en Australia no se había invertido en ningún centro que proporcionara conocimiento sobre la adopción de tecnologías efectivas para el aprendizaje en la educación superior, a pesar de que sí que había a escala internacional. Creí que hacía falta una colaboración de diferentes instituciones que destinaran recursos a investigación, generación y transferencia de conocimiento.
Generando, diseminando y compartiendo conocimiento, el dehub puede informar e influir en políticas y mejorar la práctica del e-learning, y promover una visión más positiva de la valía de la educación en línea y a distancia.
¿Cómo se puede motivar a los investigadores para que hagan investigación en educación superior?Es difícil porque siempre habrá más reconocimiento en una investigación específica que en investigación en educación superior. Probablemente la mejor manera es cambiar las políticas institucionales y la cultura de ocupación en investigación académica en la educación superior. Generalmente, ser profesor tiene un estatus más bajo que hacer investigación académica, dado que una universidad se sitúa en los rankings según la cantidad y calidad de su investigación. En consecuencia, raramente se premia la innovación y las mejoras en educación y aprendizaje. Para cambiar eso, las instituciones tienen que repensar su misión y establecer la excelencia en el aprendizaje como componente básico, establecer políticas de promoción que den importancia a las capacidades educativas, y ofrecer más reconocimiento y premios al aprendizaje y la educación.
La plataforma eduONE, que usted dirige, ofrece recursos multimedia en abierto. ¿Qué se puede encontrar en ella?EduONE fue un proyecto piloto creado por el Gobierno australiano para explorar cómo los recursos multimedia podían mejorar el aprendizaje en línea. El proyecto ya se ha acabado pero la plataforma (www.eduone.net.au) continúa accesible al público y contiene un buen número de cursos gratuitos y abiertos en diferentes materias. Entre los recursos que se pueden encontrar hay algunos sobre melanoma, historia antigua y salud.
¿Cómo conoció la UOC y qué relación tiene con ella?En una cumbre organizada por el DEhub que se celebró en Australia en 2011 conocí al profesor Josep M. Duart, que más adelante volvió a la institución como visiting scholar para explicarnos la experiencia de la UOC y su modelo de aprendizaje en línea. En esta visita diseñamos colaboraciones de futuro entre ambas instituciones, que han resultado en un buen número de iniciativas. Por ejemplo, la Universidad de Nueva Inglaterra - Business School y los Estudios de Economía de la UOC han estado trabajando de manera colaborativa desde finales de 2012 y han desarrollado un programa conjunto: el International MBA in Social Entrepreneurship.
¿En qué otros proyectos trabajan juntas las dos instituciones?En 2012, el dehub firmó un acuerdo con la UOC para coeditar y publicar de manera conjunta la Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC, Universities and Knowledge Society Journal). El dehub empezó esta colaboración por el hecho de ser una revista gratuita, abierta, en línea y que podía difundir conocimiento sobre aprendizaje e investigación en diferentes territorios, abriendo una conversación entre académicos de habla española y de habla inglesa. Creemos que esta alianza es un importante paso adelante que mejorará la calidad, visibilidad y posicionamiento de RUSC, convirtiéndola en una revista global en el campo de la investigación en e-learning. Actualmente, la UOC y dehub continúan buscando otras iniciativas para colaborar.