¿Condicionan los patrones de género la investigación?

Este proyecto —titulado Gender Diversity Impact, Improving Research and Innovation through Gender Diversity (Gedii)— contará con la UOC, que se encargará de la coordinación, y la participación de la Hochschule Furtwangen University y el Verband der Elektrotechnik (Alemania), la Cranfield University (Reino Unido) y la Örebro University (Suecia).



El estudio, que tendrá una duración de tres años, permitirá conocer la diversidad de género en los equipos de investigación y cómo afecta a la productividad, calidad y capacidad de innovación, entre otros aspectos. El trabajo se centrará en los ámbitos de ingeniería biomédica y transporte, puesto que ambos casos son importantes en la investigación europea y tienen un alto impacto en la sociedad.



El proyecto, además, elaborará un índice de diversidad de género en equipos de investigación por países y sectores, herramienta que hoy no existe, y establecerá una base para comparar la productividad científica de los equipos de acuerdo con esta diversidad. «Ese índice permitirá disponer de una base para que otros investigadores puedan seguir investigando», explica Jörg Müller, investigador de la UOC que coordinará el proyecto. La investigación también permitirá combinar por primera vez un cuestionario sobre la diversidad de género en los equipos de investigación con datos relativos a la producción científica (patentes, artículos).



Otro aspecto pionero será la metodología utilizada, conocida como Sociometric Badges, un dispositivo creado por el MIT que mide, tanto en una conversación como en una entrevista, el lenguaje no verbal (tono de voz, movilidad corporal...). Durante unas semanas, unos grupos de investigadores llevarán estos dispositivos que recogerán ese tipo de información. A pesar de que estos aparatos ya se han utilizado anteriormente en investigaciones, será la primera vez que estudiarán los patrones de género en la capacidad de compartir información en equipos de investigación. Por otro lado, los autores del proyecto también realizarán entrevistas y cuestionarios en cinco países.



Otros estudios han analizado el género en la investigación, pero, según Müller, «solían limitarse a calcular el número de hombres y mujeres. Los resultados eran poco concluyentes porque las preguntas acostumbraban a ser bastante simples, cuando en realidad hay muchos factores que influyen en esta ecuación», afirma Müller. «Lo que nosotros queremos hacer es un análisis más complejo y detallado que nos permitirá conocer aspectos sobre cómo fluye la información entre los miembros del equipo o según los patrones de género», añade.



El grupo de investigación Género y TIC (GENTIC) de la UOC trabaja en el análisis del rol del género en la sociedad de la información y la comunicación desde una perspectiva internacional. Algunas de sus líneas de investigación son el análisis comparativo de las políticas de igualdad de género en ciencia y tecnología en Europa, la situación de la mujer en los estudios universitarios TIC y el género y la elección de estudios TIC en los estudios de secundaria, entre otras. El actual es el segundo proyecto europeo que coordinan desde el grupo.