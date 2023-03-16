«El modelo de enseñanza de la Escuela de Lenguas es único»

El profesor Joseph Hopkins es el nuevo director de la Escuela de Lenguas de la UOC. Hopkins, que empezó su carrera dentro de la universidad en 2001 como profesor de inglés, ha sido galardonado con el Premio Jaume Vicens Vives de este año por el trabajo realizado desde la Escuela de Lenguas de la UOC para el aprendizaje de idiomas con medios virtuales. Apasionado de la enseñanza de lenguas y del uso de las TIC, Hopkins analiza cómo ha evolucionado la Escuela desde sus inicios y avanza algunos de los nuevos retos para los próximos cursos, como la incorporación de niveles más avanzados y los exámenes certificadores.
¿Cómo ha empezado el nuevo curso en la Escuela de Lenguas de la UOC?
Muy bien. Cada vez tenemos más estudiantes. Este semestre estamos implementando nuevos materiales y un nuevo nivel de Alemán, el B2.1. Por otro lado, estamos preparando un Inglés del nivel C1, un nivel avanzado, porque cada vez hay más estudiantes que nos lo piden.
¿Y nuevas lenguas?
Estamos considerando la posibilidad de ofrecer español para extranjeros, aunque primero tenemos que definir para quién. Una cosa es español para Europa y otra, para Asia. Los asiáticos necesitarán otra metodología. Por otro lado, tenemos pensado ofrecer exámenes certificadores para estudiantes que necesiten demostrar con un examen su nivel. Cada vez hay más estudiantes que preparan oposiciones o concursos públicos y necesitan este documento. Los tendremos a partir del curso 2015-2016.
¿Cómo ha evolucionado la Escuela desde sus inicios?
En los últimos años, hemos crecido bastante. Empezamos solo con los estudiantes propios de la UOC y desde que decidimos abrirnos a todo el mundo, hace 4 años, se ha producido un gran crecimiento con la incorporación de personas que ven que estudiar en línea es atractivo y tiene posibilidades. La gente que nos conoce sabe que hay una calidad.
¿Se está rompiendo, pues, la creencia de que es mejor aprender una lengua presencialmente que no virtualmente?
Sí, totalmente. Hemos conseguido hacer una docencia de lenguas en todas las competencias. Antes, la enseñanza de lenguas a distancia quería decir trabajar con un CD o con unos ejercicios de respuesta cerrada y sin la posibilidad de interactuar la parte oral de manera habitual. Desde la UOC, con la investigación y la innovación, con proyectos como SpeakApps
, hemos conseguido ofrecer una enseñanza en línea en todas las competencias con una garantía de calidad.
Hace unos años, con la llegada de la crisis, se vivió un incremento de los estudiantes de alemán. ¿Todavía continúa esta tendencia?
Con la crisis, había mucha gente que se apuntaba a estudiar las llamadas lenguas de futuro
, como el chino y el alemán, pero a medida que se ha ido prolongando la crisis, hemos vivido un regreso a la lengua refugio, que es el inglés. Se ha producido un gran repunte del inglés en detrimento de otras lenguas, a pesar de que en esta última matrícula han subido mucho el francés y el japonés. Todavía es pronto para saber si se ha acabado esta tendencia creciente del inglés o es que, poco a poco, nos vamos europeizando. Cada vez son más los que piensan que el inglés no es suficiente y que es necesario conocer otras lenguas, como el francés.
¿Cuáles son las ventajas de estudiar en la Escuela de Lenguas de la UOC?
Flexibilidad, sobre todo, y, aunque sea un poco difícil de explicar si no eres estudiante, estar inmerso en una comunidad de aprendizaje virtual. Los estudiantes, cuando entran en el aula, creen que será un aprendizaje muy solitario, pero enseguida se conectan con otros estudiantes y con el profesor. Realmente, la interacción es muy fuerte. Por otro lado, llevamos casi 20 años enseñando lenguas virtualmente, desde el 95, y esto es una experiencia muy extensa. Hay que destacar que, además de apostar fuerte por la innovación, tenemos un sistema muy flexible que permite evolucionar en la calidad de las asignaturas de manera muy ágil. Al contrario de lo que pasa con otros sistemas de educación en línea, que como todo está hecho, editado y cerrado, los cambios son mucho más lentos.
La UOC es una de las poquísimas instituciones que hace una enseñanza de lenguas completamente en línea. ¿Existen más escuelas con un modelo similar al de la UOC?
El modelo de enseñanza de la Escuela de Lenguas de la UOC es único. Alguien podría pensar que es parecido al de la Open University en el Reino Unido o al modelo UNED, pero estos realmente se basan en el autoaprendizaje con alguna tutoría presencial periódicamente. Algunas escuelas de lenguas tienen un sistema híbrido, es decir, que hacen una parte en línea, los ejercicios de gramática, por ejemplo, y de manera presencial la interacción entre los alumnos. Sin embargo, tal como hemos conseguido nosotros en la Escuela de Lenguas de la UOC, se puede hacer todo en un entorno 100 % en línea, con las ventajas que comporta, como he dicho antes, una comunidad de aprendizaje virtual.
¿Cómo valora haber recibido el premio Jaume Vicens Vives por su trayectoria profesional y por el uso de las TIC aplicado a la enseñanza de lenguas?
Antes de nada, para mí es galardón colectivo, de todo el trabajo que se ha hecho en la Escuela de Lenguas todos estos años. Nosotros trabajamos en equipo, pero se me ha dado a mí como representación de la Escuela. El gran salto lo dimos en 2008, cuando rediseñamos los cursos de inglés y francés para los grados, incorporando la interacción oral y también los trabajos en grupo. Después vino el proyecto SpeakApps, liderado por la profesora Christine Appel, y también innovaciones como por ejemplo los módulos de pronunciación y los que sirven para aprender escritura japonesa. La valoración es muy positiva porque hemos recibido un reconocimiento externo por el trabajo hecho durante todo este tiempo. De este premio destaco dos cosas: que las universidades han reconocido la enseñanza en línea de lenguas y que han puesto en valor la enseñanza de lenguas en general. Siempre se ha tenido la percepción de que este aprendizaje no es propiamente universitario, sino que se aprende en secundaria.
Y ahora, ¿hay nuevos proyectos en la cocina?
Continuar innovando. Ahora tengo una idea de una aplicación móvil para poder trabajar la gramática en ratos muertos, en cualquier momento, como por ejemplo en el metro. Un reto muy grande es diseminar nuestro conocimiento en la enseñanza de lenguas en línea. En un plazo entre uno y dos años, tenemos previsto ofrecer un itinerario de especialización de posgrado en la enseñanza de lenguas y las TIC. Participamos en el proyecto europeo ICT-Rev
desde 2009, formando profesores de lenguas y ahora empezamos una nueva etapa para formar formadores. El año pasado estuvimos en países como Finlandia y Noruega. Con nuestra experiencia, forman profesores, aunque para nosotros también ha sido un gran aprendizaje.