«El modelo de enseñanza de la Escuela de Lenguas es único»

El profesor Joseph Hopkins es el nuevo director de la Escuela de Lenguas de la UOC. Hopkins, que empezó su carrera dentro de la universidad en 2001 como profesor de inglés, ha sido galardonado con el Premio Jaume Vicens Vives de este año por el trabajo realizado desde la Escuela de Lenguas de la UOC para el aprendizaje de idiomas con medios virtuales. Apasionado de la enseñanza de lenguas y del uso de las TIC, Hopkins analiza cómo ha evolucionado la Escuela desde sus inicios y avanza algunos de los nuevos retos para los próximos cursos, como la incorporación de niveles más avanzados y los exámenes certificadores.

¿Cómo ha empezado el nuevo curso en la Escuela de Lenguas de la UOC?

¿Y nuevas lenguas?

¿Cómo ha evolucionado la Escuela desde sus inicios?

¿Se está rompiendo, pues, la creencia de que es mejor aprender una lengua presencialmente que no virtualmente?

Hace unos años, con la llegada de la crisis, se vivió un incremento de los estudiantes de alemán. ¿Todavía continúa esta tendencia?

¿Cuáles son las ventajas de estudiar en la Escuela de Lenguas de la UOC?

La UOC es una de las poquísimas instituciones que hace una enseñanza de lenguas completamente en línea. ¿Existen más escuelas con un modelo similar al de la UOC?

¿Cómo valora haber recibido el premio Jaume Vicens Vives por su trayectoria profesional y por el uso de las TIC aplicado a la enseñanza de lenguas?

Y ahora, ¿hay nuevos proyectos en la cocina?