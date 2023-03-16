«El model d'ensenyament de l'Escola de Llengües és únic»

El professor Joseph Hopkins és el nou director de l'Escola de Llengües de la UOC. Hopkins, que va començar la seva carrera dins la universitat el 2001 com a professor d'anglès, ha estat guardonat amb el Premi Jaume Vicens Vives d'enguany pel treball realitzat des de l'Escola de Llengües de la UOC per a l'aprenentatge d'idiomes amb mitjans virtuals. Apassionat de l'ensenyament de llengües i de l'ús de les TIC, Hopkins analitza com ha evolucionat l'Escola des dels seus inicis i avança alguns dels nous reptes per als pròxims cursos, com la incorporació de nivells més avançats i els exàmens certificadors.
Com ha començat el nou curs a l'Escola de Llengües de la UOC?
Molt bé. Cada vegada tenim més estudiants. Aquest semestre estem implementant nous materials i un nou nivell d'Alemany, el B2.1. D'altra banda, estem preparant un Anglès del nivell C1, un nivell avançat, perquè cada vegada hi ha més estudiants que ens el demanen.
I noves llengües?
Estem considerant la possibilitat d'oferir espanyol per a estrangers, tot i que primer hem de definir per a qui. Una cosa és espanyol per a Europa i una altra, per a Àsia. Els asiàtics necessitaran una altra metodologia. D'altra banda, tenim pensat oferir exàmens certificadors per a estudiants que necessitin demostrar amb un examen el seu nivell. Cada vegada hi ha més estudiants que preparen oposicions o concursos públics i necessiten aquest document. Els tindrem a partir del curs 2015-2016.
Com ha evolucionat l'Escola des dels seus inicis?
En els últims anys, hem crescut bastant. Vam començar només amb els estudiants propis de la UOC i des que vam decidir obrir-nos a tot el món, fa 4 anys, s'ha produït un gran creixement amb la incorporació de persones que veuen que estudiar en línia és atractiu i té possibilitats. La gent que ens coneix sap que hi ha una qualitat.
S'està trencant, doncs, la creença que és millor aprendre una llengua presencialment que no pas virtualment?
Sí, totalment. Hem aconseguit fer una docència de llengües en totes les competències. Abans, l'ensenyament de llengües a distància volia dir treballar amb un CD o amb uns exercicis de resposta tancada i sense la possibilitat d'interactuar la part oral de manera habitual. Des de la UOC, amb la recerca i la innovació, amb projectes com SpeakApps
, hem aconseguit oferir un ensenyament en línia en totes les competències amb una garantia de qualitat.
Fa uns anys, amb l'arribada de la crisi, es va viure un increment dels estudiants d'alemany. Encara continua aquesta tendència?
Amb la crisi, hi havia molta gent que s'apuntava a estudiar les anomenades llengües de futur, com el xinès i l'alemany, però a mesura que s'ha anat prolongant la crisi, hem viscut un retorn a la llengua refugi, que és l'anglès. S'ha produït un gran repunt de l'anglès en detriment d'altres llengües, tot i que en aquesta última matrícula han pujat molt el francès i el japonès. Encara és aviat per saber si s'ha acabat aquesta tendència creixent de l'anglès o és que, de mica en mica, ens anem europeïtzant. Cada cop són més els que pensen que l'anglès no és suficient i que és necessari conèixer d'altres llengües, com el francès.
Quins són els avantatges d'estudiar a l'Escola de Llengües de la UOC?
Flexibilitat, sobretot, i, encara que sigui una mica difícil d'explicar si no ets estudiant, estar immers en una comunitat d'aprenentatge virtual. Els estudiants, quan entren a l'aula, creuen que serà un aprenentatge molt solitari, però de seguida es connecten amb altres estudiants i amb el professor. Realment, la interacció és molt forta. D'altra banda, fa gairebé 20 anys que ensenyem llengües virtualment, des del 95, i això és una experiència molt extensa. Cal destacar que, a més d'apostar fort per la innovació, tenim un sistema molt flexible que permet evolucionar en la qualitat de les assignatures de manera molt àgil. Al contrari del que passa amb altres sistemes d'educació en línia, que com que tot està fet, editat i tancat, els canvis són molt més lents.
La UOC és una de les poquíssimes institucions que fa un ensenyament de llengües completament en línia. Hi ha més escoles amb un model similar al de la UOC?
El model d'ensenyament de l'Escola de Llengües de la UOC és únic. Algú podria pensar que és semblant al de l'Open University al Regne Unit o al model UNED, però aquests realment es basen en l'autoaprenentatge amb alguna tutoria presencial periòdicament. Algunes escoles de llengües tenen un sistema híbrid, és a dir, que fan una part en línia, els exercicis de gramàtica, per exemple, i de manera presencial la interacció entre els alumnes. No obstant això, tal com hem aconseguit nosaltres a l'Escola de Llengües de la UOC, es pot fer tot en un entorn 100% en línia, amb els avantatges que comporta, com he dit abans, una comunitat d'aprenentatge virtual.
Com valora haver rebut el Premi Jaume Vicens Vives per la seva trajectòria professional i per l'ús de les TIC aplicat a l'ensenyament de llengües?
Primer de tot, per a mi és guardó col·lectiu, de tota la feina que s'ha fet a l'Escola de Llengües tots aquests anys. Nosaltres treballem en equip, però se m'ha donat a mi com a representació de l'Escola. El gran salt el vam fer el 2008, quan vam redissenyar els cursos d'anglès i francès per als graus, incorporant la interacció oral i també els treballs en grup. Després va venir el projecte SpeakApps, liderat per la professora Christine Appel, i també innovacions com per exemple els mòduls de pronunciació i els que serveixen per a aprendre escriptura japonesa. La valoració és molt positiva perquè hem rebut un reconeixement extern per la feina feta durant tot aquest temps. D'aquest premi destaco dues coses: que les universitats han reconegut l'ensenyament en línia de llengües i que han posat en valor l'ensenyament de llengües en general. Sempre s'ha tingut la percepció que aquest aprenentatge no és pròpiament universitari, sinó que s'aprèn en secundària.
I ara, hi ha nous projectes a la cuina?
Continuar innovant. Ara tinc una idea d'una aplicació mòbil per a poder treballar la gramàtica en estones mortes, en qualsevol moment, com ara al metro. Un repte molt gran és disseminar el nostre coneixement en l'ensenyament de llengües en línia. En un termini entre un i dos anys, tenim previst oferir un itinerari d'especialització de postgrau en l'ensenyament de llengües i les TIC. Participem en el projecte europeu ICT-Rev
des del 2009, formant professors de llengües i ara comencem una nova etapa per formar formadors. L'any passat vam estar a països com Finlàndia i Noruega. Amb la nostra experiència, formen professors, tot i que per a nosaltres també ha estat un gran aprenentatge.