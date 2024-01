Pese a ser una historia de ficción, el libro es fruto de un intenso trabajo de documentación (la autora incluso encontró material inédito) y da a conocer la vida y obra de Lovelace (conocida como Lady Byron) y Baggage con todo tipo de detalles. El libro ha recibido galardones como el Premio Neumann de la Sociedad Británica para la Historia de las Matemáticas y es candidato a los Eisner Awards (los Óscar del cómic) de este año para ser finalista en las categorías de Mejor Álbum Gráfico y Mejor Artista/Escritora. Padua es una canadiense –residente en Londres– especializada en animación y efectos visuales que ha trabajado en películas de Hollywood como Las crónicas de Narnia, El gigante de hierro o El libro de la selva (en cartelera). Las emocionantes aventuras de Lovelace y Babbage es su primer libro.



La versión castellana de esta novela gráfica es una iniciativa de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, que incluso han financiado una parte de la edición del libro. Fueron ellos quienes, conocedores de la edición inglesa, se pusieron en contacto con Padua para saber si estaría interesada en la traducción al español. Y es que los Estudios de Informática –tal como pasa en otros países– están preocupados por la poca presencia femenina en el ámbito de las TIC. Tan solo un 17 % de las personas matriculadas en estos estudios de la UOC son mujeres.



Esta diferencia de género se explica, entre otras razones, por una falta de referentes femeninos en el mundo de la tecnología y las TIC. Por eso se ha impulsado la versión castellana de este libro que explica la historia –conocida en ambientes informáticos pero no entre el gran público– de Ada Lovelace, la única hija legítima del poeta Lord Byron. Lovelace no conoció nunca a su padre puesto que su madre dejó al crápula y mujeriego de su marido cuando la niña tenía un mes y se obsesionó con que no fuera poeta como su padre, por lo que la inició en las matemáticas. Se salió con la suya, puesto que acabó convirtiéndose en la madre de la informática moderna al elaborar el primer programa informático un siglo antes de la existencia del primer ordenador. Por su parte, Charles Babbage, amigo de Lovelace, era un genio excéntrico que intentó, sin éxito, crear un ordenador. Se le considera, de todas formas, uno de los padres de la computadora. Lovelace murió a los 37 años mientras que Babbage murió viejo y miserable.





Premio para la Fundación Laboratoria



El jueves 28 de abril por la tarde tendrá lugar la presentación del libro en un acto en el espacio Francesca Bonnemaison, donde también se entregará el premio Equit@t a la promoción de la equidad de género en las TIC, galardón que celebra la primera edición y que impulsan los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. El ganador de esta primera edición ha sido la Fundación Laboratoria, una empresa social con sedes en Perú, México y Chile que promueve cursos de formación entre mujeres con limitaciones económicas para formarlas como desarrolladoras web y ayudarlas a iniciar una carrera profesional en el sector digital.