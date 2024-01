Los candidatos al 26-J suspenden en Instagram

Análisis de elementos clave en las cuentas de Instagram



¿Qué proyectan las fotos del perfil de los candidatos?



Para Lalueza, la foto de Pablo Iglesias (Podemos) es la mejor foto de todos los candidatos: «Está mirando hacia el futuro (derecha del espectador), con una sonrisa que transmite seguridad y confianza (con el eslogan electoral de La sonrisa de un país, no podía ser de otra manera) y un posado muy auténtico (es muy él mismo, con la camisa blanca habitual, sin disfraz ni artificio)». En cambio, para este experto, la foto de Sánchez (PSOE), con su mirada dirigida a la izquierda desde el punto de vista del espectador, denota una proyección hacia el pasado, lo cual contrasta con lo que dice Pastor, que considera que su posición reflexiva, con la vista perdida, es una invitación al espectador a pensar: «¿Qué futuro ve él que yo no sé?».



La foto de Rajoy (PP), según Lalueza, también está bastante conseguida, porque lo presenta claramente como presidente del Gobierno (ni que sea en funciones): va encorbatado y con traje azul, el color corporativo de su partido. Además, su actitud y su esbozo de sonrisa dan cierta seguridad o serenidad, bien apropiadas para cualquier presidenciable. En el caso de Garzón (IU), «la actitud está muy estudiada, lo que le resta naturalidad, pero a la vez remite al código de intelectual, de escritor o artista, que puede ser bien percibido por su público». Añade, además, que su indumentaria informal no está alejada de su estilo habitual. Sobre Rivera (Ciudadanos), Lalueza explica que «a pesar de la proximidad que vende, por la postura, la actitud y la sonrisa parece más un actor o un cantante pop que un candidato a la presidencia». El experto destaca como rasgo diferencial respecto a los otros candidatos una mirada hacia el espectador que lo interpela directamente.





La importancia de una buena descripción



La descripción de Sánchez hace alusión a los aspectos académicos. El candidato pone de relieve que es profesor universitario y doctor en Economía, «lo que puede dar confianza a los posibles seguidores por los conocimientos que se le suponen», apunta Lalueza. Que sea doctor puede ser percibido como muy conveniente en un contexto que todavía arrastra los efectos de la fuerte crisis económica vivida los últimos años. En el perfil de Rajoy, «se alude, en primer término, a un elemento incontestable del que hay que sacar pecho: que es presidente; y en segundo término, a su condición de casado y de padre, en consonancia con lo que esperan de él sus votantes», afirma Pastor.



«El hecho de que ahora se haya abierto la cuenta de Iglesias @iglesiasturrionpablo hace muy evidente que se ha creado como instrumento 100% electoral pensando en la campaña del 26-J», explica Lalueza. «Y esto hace pensar que la cuenta que hay en Instagram con el nombre de usuario @pablo_iglesiasoficial_podemos también era auténtico y era un simple puente hacia la cuenta de Podemos». Como ahora Iglesias encabeza la coalición Unidos Podemos, «en la descripción no remite a podemos.info sino a pabloiglesias.org». Y además , «ahora se obvia que es profesor en sintonía con el hecho de que su campaña sin duda será mucho más emocional que racional».



Rivera, con la descripción «You may say that I’m a dreamer, but I’m not the only one», extracto de la canción Imagine de John Lennon, «se muestra como un candidato de cambio, de hacer cosas diferentes, y de tener un espíritu soñador, cosa que puede encajar con su público», remarca Lalueza. El hecho de que sea en inglés no debe suponer ningún obstáculo para el seguidor, dado que es una red donde predomina un público bastante joven y familiarizado con este idioma.





La estrategia de las consignas textuales



Varios partidos, en su perfil de Instagram, usan muy a menudo las consignas textuales. En ese sentido, Lalueza alude a «un uso demasiado recurrente e inadecuado de estas imágenes textuales, porque, a diferencia de Facebook y Twitter, Instagram es una red que ha nacido claramente con un componente visual». Si los partidos desean estar de forma estratégica en esta plataforma y seguir su lógica comunicativa, «no pueden abusar de este tipo de recursos y deben apostar firmemente por un lenguaje visual trabajado: la foto es la que debe transmitir el mensaje y no un texto retratado».



Por otro lado, destacar que las consignas textuales de la cuenta del PP, a diferencia del PSOE, son de ataque directo, y en la mayoría de casos contra Pedro Sánchez, tachándolo, por ejemplo en algún caso, de «bluf». Sin embargo, no hay consignas publicadas contra Iglesias. «Esto hace patente un escenario desfasado propio del bipartidismo, de un único enemigo que hay que batir, pero el hecho de ignorar a Iglesias, en este sentido, también puede ocultar una estrategia orientada a no querer darle ningún protagonismo», interpreta Lalueza. Hay que remarcar que estas consignas negativas las encontramos en el perfil del PP y no en el perfil del candidato, «tal vez para hacer la pose de del “poli malo” y del “poli bueno”», añade.