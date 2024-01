El curso ha arrancado en el campus residencial de EADA en Collbató, donde los estudiantes están una semana. El perfil de estos executive managers matriculados en la oferta formativa conjunta de la UOC y EADA Business School tiene 34 años y procede de fuera de España (65 %). De estos estudiantes internacionales, la mayoría son de Colombia, seguidos de Perú, México, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Honduras. Todos ellos se están formando en los ámbitos de marketing, finanzas, recursos humanos y operaciones.

Las dos instituciones aportan su experiencia en dos ámbitos complementarios: el aprendizaje de conocimientos mediante una plataforma educativa en línea y el desarrollo de habilidades directivas y networking en un entorno presencial, lo que se conoce como blended learning o aprendizaje híbrido.



Formación híbrida, una tendencia en auge

Según los últimos datos registrados en España (Fundació Tripartida - Ministerio de Ocupación y Seguridad Social), la formación presencial en las empresas ha ido perdiendo fuerza –ha pasado de un 80,2 % en 2004 a un 49,2 % en 2014– en favor de fórmulas mixtas de aprendizaje. En el ámbito internacional, el último estudio See the future 2014, patrocinado por la European Foundation for Management Development (EFMD), revela que tres cuartas partes de las empresas consultadas creen que «el aprendizaje híbrido ofrece el mejor enfoque para el desarrollo profesional. Las posibilidades de la tecnología, añadidas a los beneficios de salir del puesto de trabajo y contactar con participantes que tienen diferentes perspectivas en problemas similares, pueden mejorar la experiencia formativa».

En Estados Unidos, casi un 32 % de las empresas consultadas usaron la fórmula híbrida para formar a sus trabajadores y directivos el año pasado (2015 Training Industry Report).



Nuevos másteres semipresenciales UOC-EADA

En este sentido, la UOC y EADA han elaborado una oferta de programas basada en un modelo híbrido que combina la formación en línea con el trabajo presencial. La oferta incluye cuatro másteres ejecutivos semipresenciales:

Los programas executive master EADA-UOC se dirigen a profesionales con un alto grado de exigencia profesional que quieran especializarse en un ámbito de la dirección empresarial. La denominación executive master implica una orientación extremadamente práctica e integradora, tanto de los conocimientos como de las competencias vinculadas a la dirección de la empresa. Tienen como objetivo fomentar el perfil innovador de los participantes en cada una de las áreas de su responsabilidad, así como revisar en profundidad las competencias necesarias para gestionar con éxito entornos de cambio continuo.

Todos los programas siguen los Principios para la educación responsable en gestión de las Naciones Unidas, que tienen como objetivo generar un valor sostenible para las organizaciones y la sociedad a partir de procesos de gestión y liderazgo responsable.



Programas con vocación internacional

Las posibilidades que brinda el aprendizaje en línea y la dimensión global de ambas instituciones sitúan el acuerdo con una clara vocación internacional que se lleva a cabo en dos fases: una primera con programas en castellano destinados a estudiantes de América Latina, con especial énfasis en Perú, Colombia, México y Centroamérica; y otra segunda en inglés, destinada al resto del mundo.



Investigación

Las dos instituciones están comprometidas en el desarrollo de líneas de investigación en el ámbito de las ciencias de los negocios.

Estos programas son fruto de un convenio firmado el pasado curso por el rector de la UOC, Josep A. Planell, y el presidente de la Fundación Privada Universitaria EADA, David Parcerisas. El marco de colaboración traza tres líneas fundamentales de actuación: el desarrollo de una oferta formativa conjunta, su proyección en el ámbito internacional y la investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad.



EADA Business School

Está considerada la 24.ª mejor escuela de negocios europea en 2015, según la reconocida clasificación del Financial Times, y dispone de las acreditaciones académicas más relevantes: EQUIS, que concede la EFMD, y AMBA, que reconoce la calidad de los programas MBA.