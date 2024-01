8/11/16 · Estudios de Ciencias de la Salud La mitad de los adultos diabéticos no saben que lo son Cada seis segundos una persona muere en el mundo debido a la diabetes, según el Atlas que hizo la Federación Internacional de Diabetes el año pasado. Actualmentehay 415 millones de diabéticos y de estos un 50% no están diagnosticados, la gran mayoría de los cuales son adultos. En España afecta al 13,8% de la población, es decir, a más de 5 millones de personas; pero se calcula que más de 2 millones todavía no lo saben. Son cifras del estudio di@bet.es.

Foto: Thomas Kelley / Unsplash