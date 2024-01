28/11/16 · Estudios de Ciencias de la Salud Las redes sociales fomentan en la sombra la anorexia y la bulimia Hacer apología de trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia a través de internet no es delito. Hay miles de webs que los promueven no como enfermedades mentales, sino como un estilo de vida que hay que seguir. Y no son ilegales. De hecho, no hay ninguna ley que regule este tipo de contenidos, que ya no se limitan a las webs, que son más fáciles de monotorizar, sino que han llegado a otras redes más volátiles e incontrolables como Snapchat, Twitter, Facebook, Pinterest e Instagram, la red de moda entre los que promueven los desórdenes alimentarios. Más de 4,5 millones de fotos colgadas en esta red llevan la etiqueta #anorexia.

Foto: Benjamin Watson / Flickr (CC)