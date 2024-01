15/12/16 · Estudios de Artes y Humanidades La doble cara de los fans: los mejores consumidores y los peores críticos Un episodio más de la saga La guerra de las galaxias —en concreto, el octavo— ha llegado este jueves a España. Rogue One es la primera spin-off de la saga, una historia alternativa en la que faltarán algunos de los protagonistas principales. Sin embargo, las cifras previstas de recaudación mundial de la películaestán en torno a los 300 millones de dólares durante este primer fin de semana, según algunos medios especializados. Se alejan, pues, de los más de 2,1 mil millones que recaudó El despertar de la fuerza a nivel mundial, pero siguen siendo altas. Los que seguro no faltarán a la cita, estén o no los protagonistas principales, serán los fans. «Son el segmento más activo de este público, son consumidores de cultura popular que producen y participan de muchas maneras del relato objeto de su gusto», afirma Daniel Aranda, profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Foto: Daniel Cheung / Unsplash