Uno de cada diez españoles pide un crédito para pagar los gastos de Navidad

Los consumidores pagaron un interés medio del 12,67 % TIN (tipo de interés nominal) por financiar sus gastos navideños el pasado año, y si optaron por la opción más popular (la de las tarjetas de crédito) llegaron a pagar hasta un 24% TIN por aplazar sus pagos. Los micropréstamos son la opción más cara, porque puede llegar hasta un TAE del 450% aproximadamente.



TIN y TAE llevan a confusión

El precio del dinero puede darse de distintas formas, «todas ellas un poco confusas si no se tienen conocimientos financieros básicos», alerta Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. Normalmente las entidades financieras o las empresas que conceden microcréditos publicitan tipos de interés con distintas frecuencias (mensual, trimestral, semestral, etc.), el tipo de interés nominal (TIN) o la tasa anual equivalente (TAE). «Todas estas variables son distintas y a menudo uno desconoce cómo compararlas y al final solo comprende cuánto debe pagar cada mes, pero no sabe si el coste del préstamo es elevado o bajo comparado con otras ofertas».

La economista de la UOC aconseja comparar los préstamos o créditos mediante la tasa anual equivalente. El Banco de España obliga a las entidades a publicitar este valor y es la única forma de poder comparar de manera homogénea los distintos precios de los créditos. La TAE es un tipo de interés en cuyo cálculo se incluyen gastos y comisiones; se presenta en base anual. A diferencia de la TAE, el TIN no incluye los gastos y comisiones asociados a la operación. Así pues, «se pueden encontrar microcréditos con una TAE del 25 % pero también hay otros con una TAE del 444 %», alerta la profesora de la UOC.



Pedir un crédito rápido sale caro

Solicitar un préstamo rápido por internet es fácil y sencillo, porque no requiere papeles ni avales, pero tiene un precio: unos intereses muy elevados. Por ejemplo, un crédito de 300 euros a 30 días puede costar entre 84 y 111 euros, lo que supone un interés mensual entre el 28 % y el 37 %, o lo que es lo mismo, un TIN del 336 % y del 444 %. «Estos precios son totalmente abusivos si consideramos que el Euribor está al ˗0,081 % (tipo negativo) y que el Banco de España publicita un precio oficial del dinero para el 2016 del 3 %», comenta Ruiz-Dotras. En general, la cantidad a solicitar puede llegar hasta los 900 euros.

A pesar de ello, la aprobación de préstamos no alcanza el 50 % de las solicitudes, debido a que suele ser necesario disponer de unos ingresos regulares, «como la nómina o la pensión, que respalden la solvencia del cliente», aclara la profesora de la UOC.

Los españoles gastarán 682 euros esta Navidad, lo que supone un 4 % más frente a los 655 euros del año pasado, según los datos del Estudio de consumo navideño 2016, realizado por la consultora Deloitte.



Hombre, de 41 años y asalariado es el perfil mayoritario de cliente de este tipo de préstamos

Se trata de un público mayoritariamente masculino, de mediana edad y asalariado. En concreto, dos de cada tres personas que reciben créditos rápidos son hombres y la media de edad se sitúa en 41 años. El 82 % de los clientes tiene trabajo por cuenta ajena, frente a un 10 % con pensión de jubilación, un 5 % con otras prestaciones y un 3 % de autónomos. De media, solicitan un préstamo de 241 euros y justifican unos ingresos de 1.310 euros. Y en cuanto al lugar de residencia, Madrid y Cataluña suman el 41,7 % de los clientes, según los datos de un reciente estudio de Cashper, una de las empresas del sector.



Alternativas a los microcréditos

La OCU recomienda:

Pedir el dinero a amigos o familiares

Solicitar a la empresa en la que se trabaje (si se está trabajando) un anticipo o préstamo

«Exprimir» la cuenta tirando de números rojos

Recurrir a la tarjeta de crédito

Usar tarjetas específicas de pago aplazado

Pedir un préstamo personal al banco



El 51 % de la población no tiene conocimientos básicos de finanzas

«Un porcentaje elevado de la población solo se preocupa por lo que debe pagar hoy, sin tener en cuenta que la situación financiera dentro de diez años puede ser muy diferente», afirma Ruiz-Dotras. De hecho, un 69 % de los españoles afirma que hubiera tomado decisiones más responsables si hubiera recibido más educación sobre finanzas en la etapa escolar.

«Es totalmente necesario que la sociedad tenga un mínimo de cultura financiera para que sea capaz de tomar sus propias decisiones y pueda planificar sus gastos y sus ahorros y así optimizar sus recursos», reivindica Ruiz-Dotras. Según datos de Aviva, nueve de cada diez ciudadanos (89,93 %) creen que se debería dar más formación sobre finanzas y economía doméstica en la etapa escolar.