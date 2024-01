26/1/17 · Estudios de Economía y Negocios El 80% de les ofertas laborales no salen a la luz Encontrar trabajo se ha convertido en una empresa muy complicada, no solo por la situación de crisis económica, sino también porque la mayoría de vacantes no se hacen públicas y, por lo tanto, acceder a ellas resulta mucho más complejo. Estas ofertas que quedan restringidas al ámbito de la empresa y no salen a la luz forman parte de lo que se llama mercados ocultos de empleo. Según el último informe de Adecco al respecto, el 80 % de las ofertas laborales generadas en España no se publican y, por consiguiente, las empresas buscan a los candidatos mediante el reclutamiento de talento, los contactos o removiendo los currículos que les han enviado últimamente.