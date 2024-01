8/2/17 · Estudios de Derecho y Ciencia Política ¿Cómo prevenir los delitos sexuales contra menores y reinsertar a los delincuentes? «A pesar de todas las señales, no quería admitirme a mí mismo que era un "pedófilo" hasta que cumplí los cuarenta años. Siempre decía a todo el mundo que "no había encontrado la persona correcta", y que "había tenido muchas decepciones amorosas", etc. He tenido mucho contacto con niños por la enseñanza de música, pero nunca he abusado de esta confianza», explica Moritz, músico y miembro del proyecto Dunkelfeld para la prevención de la pedofilia. Según los expertos en criminología Moritz es lo que se conoce como “pedófilo célibe”, los individuos que sienten deseos sexuales por los niños pero que no han delinquido nunca.

Foto: CC / Annie Spatt