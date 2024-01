28/2/17 ¿Cómo negociar con éxito con un asiático? Empresarios asiáticos recorren estos días el Mobile World Congress (MWC) con la idea de crear alianzas o vender y/o comprar las últimas novedades tecnológicas. Es una oportunidad de oro para compañías occidentales que quieran abrir mercado en países como la China. En congresos como el MWC se escenifica, pues, la necesidad de conocer el perfil del empresario asiático para poder negociar con éxito. Estudios como The long view, how will the global economic change by 2050? elaborado por la consultora PriceWaterhouseCoopers y publicado en febrero, corroboran que China, India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil serán las cinco economías más fuertes del planeta en 2050. El profesor de los Estudios de Asia Oriental de la UOC, Dídac Cubeiro, lo explica en Vender en Asia Oriental (Editorial UOC), en un paseo por Japón, Corea del Sur, China o Taiwán hasta los países emergentes del sudeste asiático.

China representará en 2050 el 20% del PIB mundial

Foto: Creative Commons / Flickrs