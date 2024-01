El emprendimiento discrimina a la mujer

En el mundo hay 128 millones de mujeres emprendedoras, de las que 650.000 son españolas, según indica el último informe de la Red GEM sobre Emprendimiento Femenino de 2015. La tasa de actividad emprendedora (TEA) femenina a escala mundial es del 11% y en España, del 4,5%. «La conciliación y las dificultades para acceder a la financiación son algunos de los principales problemas que encuentran las mujeres para emprender; esto aumenta su índice de abandono y amplía la brecha de género», alerta Ana Isabel Jiménez-Zarco, profesora de Economía y Empresa de la UOC.

El estudio Women Entrepreneurs 2014: Bridging the gender gap in venture capital del Babson College, realizado en EE. UU., demuestra que menos de un 3% de las casi 7000 compañías que recibieron inversión entre 2011 y 2013 tenían a una mujer como ideóloga del proyecto, es decir, como directora general o CEO. «Las barreras que encuentran para acceder a financiación son lo que se denomina second glass ceiling o segundo techo de vidrio», afirma Zarco.

No solo tienen dificultades para conseguir crédito sino que además parten de capitales iniciales inferiores. «La brecha salarial entre hombres y mujeres y las dificultades para ascender profesionalmente dentro de la empresa hacen que ellas dispongan de menos dinero para emprender», añade Mireia Cabero, profesora de Psicología de la UOC y experta en psicología social.



Poca confianza en la emprendedora femenina

Según la economista, persisten todavía ciertas creencias sociales de que las mujeres tienen un menor compromiso, más dificultades para gestionar situaciones de presión y que están menos enfocadas a la obtención de beneficios con sus negocios. Algunos expertos afirman que ellas son víctimas del «patrón de reconocimiento», es decir, que al no haber antecedentes de éxito femeninos, las empresas de capital riesgo, los inversores privados y las entidades financieras son más reticentes a la hora de apostar por estas emprendedoras. Pese a ello, su proyección de éxito consigue iguales o mejores valoraciones durante las ruedas de financiación, en el momento de presentar el proyecto a posibles inversores, que las de los hombres.

No es una cuestión de falta de posibilidad de éxito sino de estereotipos y expectativas sociales «retrógradas». «Sigue siendo un mundo muy masculinizado, el hecho de salir al mercado y buscar oportunidades culturalmente ha estado más ligado a la figura del hombre que a la de la mujer», afirma Cabero.

Las empresas de capital riesgo que tienen mujeres en la dirección son las que más apuestan por las emprendedoras y triplican (58%) las posibilidades de financiar emprendedoras. En cambio, en las empresas de inversión en las que el equipo ejecutivo es solo masculino, la probabilidad baja hasta el 15%.



¿Por qué y cómo emprenden?

El perfil es el de una mujer joven entre 25 y 34 años, y más de la mitad tiene un nivel de formación superior. El 70% de las mujeres emprendedoras en España inicia sus negocios porque ve una oportunidad de mercado y no por una cuestión de necesidad. «A pesar de las dificultades, las emprendedoras españolas se sienten muy capacitadas para conseguirlo», añade Cabero.

Entre las temáticas que más les interesan están los proyectos sociales. Cabero augura que en un futuro a corto plazo, este liderazgo femenino acabará generando una nueva forma de hacer negocios. «Los equipos directivos contarán con más presencia de mujeres, se respetará la futura reforma horaria y por lo tanto se favorecerá la conciliación familiar».